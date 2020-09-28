İyi Parti'de "Oy verilmeyecekler listesi" krizi sertleşiyor; gözler 1 Ekim'de

İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Başkan Meral Akşener’in “anahtar listesine” karşın, milletvekilleri Aylin Cesur, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ gibi isimlerin yer aldığı “oy verilmeyecekler listesi" dağıtılması üzerine başlayan kriz sürüyor. Partide, şimdi de 1 Ekim’de açılacak TBMM’deki görev dağılımlarıyla ilgili genel merkez ile "oy verilmeyecekler listesinde" yer alan milletvekilleri arasında tartışma yaşanıyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, Genel idare kurulu (GİK) üyeliğine seçilen Grup Başkanı Orhan Çakırlar’ın genel merkezde görevlendirileceği, yerine ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun getirileceği dillendiriliyor.

Dervişoğlu’ndan boşalan koltuğa ise MHP’den ihraç edildikten sonra önce Samsun Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan, ardından da adı Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi için geçen Bağımsız Samsun Belediye Başkanı Erhan Usta’nın gelmesi bekleniyor.

Ancak partinin kuruluşundan bu yana Akşener’in yanında yer alan ve MHP’den istifa eden isimlerin ise bu olası görevlendirmeye karşı olduğu ifade ediliyor.