İyi Parti’de il ve ilçe başkanlarından muhalif kanada, ‘grup toplantısına girin’ çağrısı

İyi Parti’nin 2. olağan genel kurultayın’da “oy verilmeyecekler” listesinde adı bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya 'FETÖ'cü' imasında bulunmasının ardından il ve ilçe başkanlarından da parti içi muhalefete, “Grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin” dediği, bu nedenle 5 isim dışındaki muhalif ekibin dünkü grup toplantısına katıldığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Özdağ’ın bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından parti içinde yeni bir tartışma başladı. Edinilen bilgilere göre, il ve ilçe başkanlarının, önceki gece muhalefet cephesinde yer alan milletvekillerini arayarak, “Yarınki (bugünkü) grup toplantısına katılın, birlik ve beraberlik mesajı verin. Partimize yönelik hamleler yapılıyor. Bu durum parti içi bölünmelere neden olur. Bölünme istemiyoruz” diyerek uyarıda bulunduğu kaydedildi. Bunun üzerine aralarında Ayhan Erel ve Aylin Cesur’un da olduğu milletvekilleri partinin grup toplantısına katılma kararı alırken, Feridun Bahşi, Ümit Özdağ, Aytun Çıray, Durmuş Yılmaz ve İsmail Koncuk ise tercihini yeniden “katılmama” yönünde kullandı.

Parti kulislerinde Özdağ’ın açıklamalarının Koray Aydın ve cephesini güçlendirdiği de ifade ediliyor. Parti içi muhalefette yer alan bazı isimlerin de “Özdağ’ın ihraç edilmesi gerektiği, partiyi Cumhur İttifakı karşısında savunmasız bıraktığı” görüşünde olduğu ileri sürülürken, Akşener’in daha önce yaptığı “Demokrasiden yanayım. Kimseyi ihraç etmek istemiyorum” açıklamasına atıfta bulunuluyor. Parti içinde “Demokrasi nereye kadar? Partiye zarar veren bir isim nasıl partide tutulacak? Bunun adı demokrasi midir?” sözleri de dillendiriliyor. Özdağ’ın disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceği konusunda son sözü ise Akşener söyleyecek. Öte yandan, 39 il ve ilçe başkanının Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi için imza topladığı da ifade ediliyor. Yine bazı milletvekilleri de Özdağ’ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini dile getiriyor.