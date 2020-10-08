İyi Parti, Çin'e verdiği 'Doğu Türkistan' tepkisinde, Dışişleri'nin Macron açıklamasını uyarladı: "Bakanlığın yapamadığını biz onlar adına yapıyoruz"

İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kâmil Erozan, Çin'in Sincan'daki camilere astığı panolarla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Erozan'ın basın açıklamasında, Dışişleri Bakanlığı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam'ın aydınlatılması" açıklamalarına verdiği tepkiyi isimleri değiştirerek uyarladı. Erozan'ın tepkisinde "Dışişleri Bakanlığı’nın yapamadığı bu açıklamayı biz onlar adına yapıyor ve kendilerini yerli ve milli olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

İyi Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Erozan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Doğu Türkistan’daki camilere “Dini Çinlileştirme Çalışmalarına Aktif Destek Verelim” ifadelerini içeren panolar astırmıştır.

Anlamı “barış” olan Yüce Dinimizi “Çinlileştirme” bahanesiyle yanlış ve çarpık yaklaşımlara konu etmek hiç kimsenin haddine değildir.

Bu yaklaşıma temel teşkil eden zihniyetin Çin Halk Cumhuriyeti’nin sorunlarına çözüm getirmekten ziyade, vahim sonuçlara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz.

İslam dinini sözde “Çinlileştirme” bahaneleriyle “Çin İslamı" gibi kavramlar ortaya atarak Doğu Türkistan’daki Uygur kardeşlerimizi disiplin altına alınabileceğini zannetmek insani ve hukuki mülahazaların aksi yönünde hareket etmek anlamına gelmektedir.

Herkesin inançlarını yaşarken alacağı din hizmetini ve benimsediği dini anlayışı devletlerin yasalarla belirleme hakkı yoktur.

Sosyolojik ve tarihi gerçeklerin yanlış okunmasından kaynaklanan bu zihniyetin, Çin Halk Cumhuriyeti’nin önemli sorunlardan olan ve giderek artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığını daha da körüklemeye çalışması sadece kendi toplumlarını değil bütün insanlığı ortak bir kaygıya sevk etmektedir.

İnsanlara ve dini konulara sırf güvenlik penceresinden bakmak yerine, dini ve ahlaki değerlere ilişkin toplumsal ihtiyaçların onurlu bir şekilde karşılanmasını teşvik edecek yapıcı söylemleri benimsemenin daha doğru ve faydalı olacağını düşünüyoruz.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yaklaşımlarını yakından takip ederek, sakıncalarını Çin Halk Cumhuriyeti’yle ikili ve çok taraflı platformlarda da gündeme getirilmesine devam edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Yukarıdaki açıklama Macron’un “İslam’ın aydınlatılması” konulu beyanları üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından 4 Ekim 2020 tarihinde yapılmış açıklamadan uyarlanmıştır. “Macron” ifadesi “Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti”, “Fransa” ifadesi “Çin Halk Cumhuriyeti”; “aydınlatma” ifadesi “Çinlileştirme” ifadesi olarak değiştirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı’nın yapamadığı bu açıklamayı biz onlar adına yapıyor ve kendilerini yerli ve milli olmaya davet ediyoruz."