Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, Millet İttifakı ve bu ittifak içinde yer alan CHP ile İyi Parti arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan diyalogları değerlendirdi.

“CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu’nun hafta sonu peş peşe yaptığı açıklamalar Millet İttifakı ve paydaşları arasındaki ilişkinin bizim tespitimizin çok daha ötesinde ‘çetrefilli’ bir hal aldığını gösteriyor” diyen Öztürk, “Erdoğan’ın karşısına, muhalefetin ortak adayı mı Millet İttifakı’nın ortak adayı mı çıkacak sorusu CHP ve İyi Parti arasındaki gerginliği tırmandırırken... CHP içindeki tarafların da pozisyonlarını zora soktu” iddiasında bulundu.

CHP ile İyi Parti arasında HDP çatlağının daha da derinleştiğini öne süren Öztürk, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği “Demokrasi İçin Bir Nefes” mitingine CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığını hatırlatarak, “Peki ittifak ortağı İyi Parti kurmayları buna ne diyor?

HDP ile ortak miting, KHK’lılara geri dönme sözü iktidar için yeterli olur mu bilinmez ama bir şey bilinir. İyi Parti CHP’nin geliştirdiği bu denklemi tabanının bir kısmına anlatamaz!” dedi.

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