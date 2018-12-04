İyi Parti: CHP ile hemen hemen anlaştık

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim için CHP ile 'hemen hemen anlaştıklarını' söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında aralarında Mersin’in de bulunduğu 5 ilin belediye başkan adaylarını açıklayınca gözler CHP ile yürütülen ittifak görüşmelerine çevrildi. Grup toplantısından sonra Akşener, gazetecilerin "Kılıçdaroğlu ile bir görüşmeniz olacak mı" sorusuna, “Herhangi bir şey söyleyemem çünkü arkadaşlarım görüşüyor” yanıtı verdi. Akşener, Ankara adayı konusundaki soruya da, “Şu anda bir şey yok’ cevabını verdi.

Genel başkanların kararı bekleniyor

Akşener’den sonra, CHP ile ittifak konusundaki ve liderlerin görüşmesine ilişkin sorulara partinin genel başkan yardımcısı Koray Aydın’dan kısa yanıtlar geldi. Şu anda liderlerin görüşmeye ihtiyacı olmadığını belirten Aydın, genel başkanlara bir rapor sunulup sunulmadığına yönelik soruya "Zaten büyük oranda oluşmuş durumda, detaylarıyla ilgili onlar karar verecek” dedi.

Koray Aydın, CHP ile müzakerelerin kilitlenmesinde rol oynadığı ifade edilen Mersin için İyi Parti adayının açıklanması konusunda da “Mersin’de karar verdik. Anlaşamadık değil, o yönde karar verdik. Tam tersine çok kolay anlaştık” yorumunu yaptı.

Aydın, T24’ün, "CHP ile ittifakta anlaşma sağlandı mı?" sorusuna "Hemen hemen öyle denilebilir” yanıtı verdi.

Akşener'in grup toplantısında açıkladığı adaylar ve illeri şöyle:

Elazığ Belediye Başkan Adayı - Ali Şekerdağ

Niğde Belediye Başkan Adayı - Mümin İnan

Isparta Belediye Başkan Adayı - Gökmen Gökmenoğlu

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı - Dr. Mahmut Koçak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Burhanettin Kocamaz