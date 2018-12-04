Akşener, İyi Parti'nin beş belediye başkan adayını daha açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta, Mersin, Afyonkarahisar, Niğde ve Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Akşener, "Sandıkta sadece iktidardan değil, ittifaktan da hesap soracağız" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a "Sevgili dostum" dediğini aktaran Akşener, " Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Akşener, İyi Parti Muğla Milletvekilinin bugün Meclis'te gündeme getireceği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi için diğer partilerden destek beklediklerini söyledi.

İyi Parti'nin açıkladığı beş belediye başkan adayları şöyle:

Elazığ Belediye Başkan Adayı - Ali Şekerdağ

Niğde Belediye Başkan Adayı - Mümin İnan

Isparta Belediye Başkan Adayı - Isparta Baro Başkanı Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı - Dr. Mahmut Koçak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Burhanettin Kocamaz

TIKLAYIN - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz İyi Parti'ye geçti

Akşener'in grup toplantısındaki açıklamaları şöyle:

İlk defa bir iktidar krizi reddederek çözebileceğini sanıyor. Bu hayat pahalılığının sebebi stokçularmış. İnanmamızı istedikleri hikâye budur. Geçen hafta yine bir bakan ekonomik tablodan Amerika'yı sorumlu tuttu. Bakıyoruz iki gün sonra Erdoğan ABD Başkanı Trump'a 'sevgili dostum' diye bahsediyor. Adını koyun da bilelim. Amerika dost mu, düşman mı? İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz.

"Yeni bir terör örgütümüz oldu: SOTÖ. Soğan terör örgütü. Diğer terör örgütlerini zor anladılar ama soğan terör örgütünü hemen anladılar. Yetmedi esnafı suçladılar, yetmedi milleti çok et yiyor diye suçladılar.

"Neymiş İyi Parti sürekli soru önergesi, araştırma önergesi, yasa teklifi veriyormuş. Muhteride 13 uçak daha alalım desek tereddüt etmeden eller havaya. Beş bin odalı saray yapalım desek iki elleri havaya kalkar. Fıtrat bu, fıtrat bu. Biz Meclis'e milletimiz için çalışmaya geldik. Daha çok çalışmaya azimliyiz. Bunlarla da kalmayacak. İyi Parti Milletin Meclis'inin en çok çalışan partisi olacak diye boşa demiyorum. Milletvekili arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum.

İktidara gelince gerçek olacak hayallerimiz var. Seçimden önce söyleyip, seçimden sonra unutanlardan değiliz biz. Sevgili gençler sizlere sesleniyorum, sizler için hayallerim var. Şirket kurmak isteyen gençlere beş yıl vadeli, sıfır vadeli destek sunmayı hedefliyorum. Bu şirketlerden belirli bir sür vergi almamayı hayal ediyorum. Gençleri işe aldıkları takdirde bu şirketlerden gelir vergisi almamayı hayal ediyorum. Her gencin melek yatırımcısı olduğumuzu hayal ediyorum. Üniversite öğrencileri için yetenek geliştirme ve kariyer kurma merkezleri kurmayı hayal ediyorum. Stajların ücretli hale geldiği, gençlerin emeğinin sömürülmediği bir Türkiye hayal ediyorum. Yeni mezun gençlerimize kamuda zorunlu iş verildiğini görmek istiyorum. Gençlerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasını istiyorum. Hayalim olan kartla gençlerimizin tiyatro, sinemadan ücretsiz yararlanmasını istiyorum. Ulusal gençlik fonunu kurmak en büyük hayalim. Başarı yeterliliği sağlayan gençlerin uluslararası öğrenci değişim programlarından, mesleki eğitim programlarından ücretsiz uygulansın istiyorum. Öğrencilerden sınav ücreti alınmasın istiyorum.

"(Çöken viyadük kazası)Bu yasak iktidarın kibrinin ifadesidir. Sorumlulardan hesap sormak yerine millet öğrenmesin diyen bir bakış açısının göstergesidir. Ölümleri gizle ki yandaş kızmasın. İktidar yandaş müttehitleri besliyor, Yandaş mühendisler havuz medyasını besliyor. İşte zincir bu. İşçi kardeşlerimiz beton bloğun değil bu yükün altında kalıyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

"(Yerel seçimler - Cumhur İttifakı) Gelelim seçim ittifakları denen meseleye. İyi Parti'ye oy verenlerin hakkını korumaktır önceliğimiz. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürünür, uzlaşılamazsa teşekkür ediliyor, devam edilir. Muhataplarımızın tavrı böyledir. İyi Parti, papatya falı açar gibi bir gün adayım var, bir gün yok demez. Medeni bir şekilde yürütülen bu sürecin yakında sonuçlanacağını bildirmek isterim. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimini bir beka olarak anlatıyor. Devletin bekası nasıl siyasi partilerin merkezine konur. Cumhur İttifakı'nın bir bozulup bir kurulması beka meselesi değildir. İttifaklarını beka olarak anlatmalarını geçiştiremeyiz. Bu bizi de milleti de ilgilendirir.

"(Erdoğan'a 'kaymak tabaka' tepkisi) Filanca yerler kaymak yiyor diyerek fitne ve nifak saçmayı bırakın. Aziz milletime bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Aklınıza hangi parti yatıyorsa ona verin. Kimsenin dolduruşuna gelip eşinizle, dostunuzla düşman olmayın. Asıl önemli olan birliktir.

"(Ergenekon)Geçen hafta, iktidarın yeni bir “Aldatıldım” itirafına daha şahit olduk. Biliyorsunuz, iktidar, 15 Temmuz alçaklığına sebep olanların terör örgütü olduğunu,15 yılda ancak anlayabildi. Savcı mütalaasını verdi ve Ergenekon diye bir Terör Örgütü yoktur dedi. Sayın Erdoğan da, bu kumpas davası için, “Savcısıyım” diyordu. Ama 10 yıl sonra anladı ki, böyle bir örgüt yokmuş. E buna da şükür. Ben neresiyle ilgileniyorum biliyor musunuz; Uydurdukları isim bile, Türk tarihini hedef alıyordu.. Ergenekon adını, bilerek, isteyerek, taammüden koydular.. Türk’e dair ne varsa kirletmeye ant içmişlerdi.

Biz bu tezgâhı niçin kurduklarını bilenlerdeyiz. Bu kumpasla süren süreç Dolmabahçe'yle çadır mahkemeler, teröriste lahmacun ısmarlamakla devam edip 15 Temmuz'la sonuçlandı. Şimdi sesime kulak verin hele. Sizin terör örgütü dediğiniz Ergenekon yurdun adıdır. Türkiye tarh sahnesine demir sağları eriterek çıktı. Yazın bir kenara, Türk ve Türkiye insanlığın ortak değeridir. Türkiye Tebriz’de çağrılan, Dramada rüyalara girendir. Türkiye, mazlumun meltemi, Türkmenlinin poyrazıdır.

Türkiye, tarihin işaret parmağı, atinin 8 huzmeli güneşidir. Türkiye, mazlumun meltemi, Türkmeneli’nin poyrazıdır. Gök çadırımız, güneş istikametimiz, ve bütün cihan, sorumluluk alanımızdır. Vizyon budur, misyon budur, ülkü budur. Bu yolda, ezilmekten çekinmeyecek, geri adım atmayacağız. Bütün çiçekleri yolsalar da, bahar gelecek.Bütün yolları kesseler de, biz geleceğiz..