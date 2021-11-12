İyi Parti, bulut tabanlı seçim güvenliği sistemi geliştirdi: İRİS

İyi Parti Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın, bulut tabanlı seçim güvenliği sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Oluşturulan İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi (İRİS) yazılımıyla ilgili parti teşkilatlarına gerekli teknik eğitimin verildiğini belirten Akalın, “Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim süreci ayrıntılı incelenerek partimizin seçimlere tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir sandık teşkilatlanma modeli oluşturduk. Bu çalışmanın hem partimize hem de olası ittifakımıza faydalı olacağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı.

Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Tolga Akalın’ın basın açıklamaları şöyle:

İYİ Parti, kurulduğu günden bu yana gerçekleşen seçimlerde ülkemizde “olamaz” denileni oldurup büyük değişikliklerle sonuçlanan işler başardı. Türk siyasetinde yapısal bir demokratik değişim dönemi partimizin kuruluş mücadele tarihine paralel olarak başladı ve ilk siyasi meyvelerini yerel seçimlerde verdi. Bu seçimler, Türkiye’de demokratik değişimin mümkün olduğunu gösterdiği gibi sandık hakimiyeti sağlanması durumunda siyasi sonuç alınabileceğini de gösterdi. Türkiye’de yönetim değişim arzulayan seçmen nezdinde “nasıl olsa gitmezler” fikri oluşturmaya yönelik propaganda, yapılan seçim iş birliği ile tarumar edildi.

Seçim İşleri Başkanlığı olarak görevi devraldığımız gün itibariyle, partimizin girdiği 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri ile 2019 Mahalli İdareler Seçimlerini ayrıntılı olarak inceleyerek bu seçimlerden elde edilen tecrübeler ışığında yeni kararlar aldık. Bu bağlamda, partimizin bulut tabanlı seçim güvenliği sistemini geliştirerek İRİS (İYİ Parti Raporlama ve İletişim Sistemi) yazılımını oluşturduk. Teşkilatlarımıza programla ilgili teknik eğitim verdik. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim süreci ayrıntılı incelenerek partimizin seçimlere tek başına gireceği varsayımı üzerinden bir sandık teşkilatlanma modeli oluşturduk. Bu çalışmanın hem partimize hem de olası ittifakımıza faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Bu model kapsamında sandık kurulu üyelerimizin parti üyelerimiz arasından seçilmesi, yine 2018 ve 2019 sandıkları dikkate alınarak mutlaka daha önce oy kullandıkları sandıkta görevlendirilmesi zorunluluğunu genelgeye bağlayarak teşkilatlarımıza gönderdik. Ayrıca, sandık verilerinin İRİS’e hızlıca aktarılması, seçim günü hem hızlı sonuç alınması ve olası hatalara hızla itiraz edilmesi için “okul teknik sorumlusu” görevlendirilmesine karar verdik.

Cumhur İttifakı'nın seçim barajı ve seçim bölgeleri ile ilgili hazırlık çalışmaları ile bunun partimize ve Türk siyasetine etkileri değerlendirildi. Güçlenerek büyüyen teşkilatımızı olabilecek baskın seçimlere hazırlamak ve yeni sandık teşkilatlanma modelimizi anlatmak üzere şu ana kadar otuzu aşkın ilimizde yüz yüze seçim hazırlık toplantıları yaptık. Akabinde aynı illerde çevrimiçi toplantı platformu üzerinden teknik çalışmalarda bulunduk.

Geçmiş seçimlerde yaşanan aksaklıkları değerlendirerek eksiklerimizi tamamlamak ve Türkiye’yi iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem ile buluşturacağımız önümüzdeki ilk seçime hazır olmak adına şimdi de “eğitmen eğitimleri” düzenliyoruz.

13 Kasım – 12 Aralık 2021 tarihleri arasında 5 hafta süreyle Cumartesi ve Pazar günleri Genel Merkez Toplantı Salonunda, illerimizden gelecek sandık eğitmen adaylarını eğitecek ve kendilerine eğitmenlik belgelerini teslim edeceğiz. Ortalama 300 sandığa 1 eğitmen düşecek şekilde bir planlama yaptık. Kendi illerinde sandıklarda görev yapacak sandık kurulu üyesi ve müşahitleri eğitmek üzere toplamda 508 eğitmen adayını bu tarihler arasında eğiteceğiz. Buna ek olarak, sayılarının yüksek olması sebebiyle İstanbul, Ankara ve İzmir’in 181 eğitmen adayını ayrıca eğitime tabi tutacağız. Dolayısıyla, toplamda 689 eğitmen Türkiye’nin her köşesindeki sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri eğitmek ve seçim güvenliğini temin etmek üzere 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren sahada olacak.

Diğer taraftan, il ve ilçe teşkilatlarımız gerçekleşen son seçimin sandıklarını baz alarak Türkiye genelinde sandık görevlilerimizi, müşahitlerimizi ve okul sorumlularımızı da atamaya başladı. Halihazırda, 81807 sandığımızın sandık kurulu üyeleri belirlendi. Teşkilat eğitmenlerimiz bu arkadaşlarımızdan başlayarak illerde ve ilçelerde Seçim İşleri Başkanlığımızca hazırlanan Sandık ve Seçim Güvenliği Eğitimini verecek ve seçime kadar bütün sandık kadromuzun eğitim almasını sağlayacaklar. Yine 31 Ocak 2022 tarihine kadar yukarıda inşa ettiğimizi ifade ettiğimiz model kapsamında tüm sandıklarımızın (195.784) temsilci atamalarının tamamlanması konusunda teşkilatlarımızla hedef birlikteliği sağlandı.

Gerçekleşecek ilk seçimde Millet İttifakının adayını Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edip, en yetkin ve çalışkan milletvekili kadrosunu Türkiye Büyük Millet Meclisine kazandıracağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi ülkemizle buluşturacak ve Başbakan adayımız ve Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener’in liderliğinde iktidara gelerek Türkiye’yi layık olduğu şekilde yönetecek ve vatandaşlarımızı refaha kavuşturacağız. Bunun yolunun sandık ve seçim güvenliğini temin etmekten geçtiğinin bilinciyle, Seçim İşleri Başkanlığı olarak çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz.