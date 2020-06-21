İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda gerçekleşti. Mevcut Başkan Yetkin Öztürk’ün yanı sıra , İyi Parti eski GİK üyesi Tamer Kayaalp, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası Sağlık Koordinatörü İyi Parti YİK Üyesi Hikmet Çıra’nın listesini açıkladı. Çıra, 30 delegenin imzasını bulamadığı için adaylıktan erken çekilmek zorunda kalırken, Kayaalp ve Öztürk listeleri oylamada yarıştı.

Öztürk’ün listesi 465 oy, Kayaalp’ın listesi de 93 oy aldı. Bu sonuçlarla mevcut Başkan Yetkin Öztürk’ün bir dönemde devam etmesi kararlaştırılmış oldu.