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Politika

İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk oldu

21 Haziran 2020 19:09

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi sonuçlandı. 3 ismin listesini açıkladığı ve başkanlığa adaylığını kongrede 465 oy alan mevcut Başkan Yetkin Öztürk, yeniden başkanlığa seçildi.

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