İyi Parti: AKP'nin milliyetçiliğe, CHP'nin de mukaddesata saldırması seçim stratejisi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer, "AK Parti'nin, milliyetçiliğe karşı yeniden başlattığı saldırılara CHP'deki unsurların da mukaddesata saldırarak eşlik etmesi ibretlik bir sahnedir" dedi. Temizer, "Açıkça ortadadır ki bütün bu yaşananlar, AK Parti ile CHP'nin seçim stratejisidir" dedi.

Temizer, yazılı açıklama yaparak, gündeme ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. AK Parti'nin, Türkiye'yi siyasi ve iktisadi krize sürüklediğini öne süren Temizer, iktidarın 'millilik pozu'ndan vazgeçtiği savundu. "Türklüğü hedefe koyan ve Türk milliyetçilerini bölücülerle bir tutan açıklamaları göstermektedir ki Sayın Erdoğan, asli siyasi çizgisine geri dönmüştür" diyen Temizer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kurucu ve kurtarıcı irademiz olan Türk Milliyetçiliğine yönelik bu saldırılar, çözüm kılıklı yeni bir ihanet sürecinin ayak sesleridir. Yeniden tedavüle sokulan bu dil, bir AKP-PKK-FETÖ ortak yapımı olan terörle pazarlık günlerinin dilidir. Öyle anlaşılıyor ki, HDP sözcülerinin ısrarlı işbirliği çağrıları AK Parti'de karşılık bulmakta ve buzdolabına kaldırıldığı söylenen çözüm süreci, yavaş yavaş ısıtılmaktadır."

"Kan kırmızısı çizgi"

İYİ Parti'li Temizer, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan'a hatırlatmak isteriz ki dün devletimizi hendeklere sürükleyen projenin milli vicdandaki karşılığı 'çözüm' değil 'ihanet'tir. Kimse boş hayale ve hevese kapılmasın. Bu projenin güncellenmesine Türk milleti izin vermeyecektir. Devletimizin istikbalinin, iki faninin siyasi ikbaline feda edilmesine milletimiz izin vermeyecektir. Dünün çözüm ortakları olan AKP ile HDP'nin, yerel seçimler öncesinde tekrar bir araya gelmiş olmaları milletimiz tarafından ibretle takip edilmektedir. Borazan medyanın partimizle ilgili iftira senaryoları ise AKP- HDP birlikteliğini perdeleme gayretidir. Aziz milletimiz bilmektedir ki HDP'nin gölgesinin düştüğü yerde İYİ Parti'nin bulunması mümkün değildir. Ezan-ı Muhammed-i, Türk bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti, İYİ Parti'nin 'kan kırmızısı' çizgileridir. Bu değerlerle kavgalı herhangi bir anlayışla bir araya gelmemiz mümkün değildir" dedi.

"Türkçe ezan hezeyanıyla..."

'Türkçe ezan' tartışması üzerinden hem CHP'yi hem de AK Parti'yi eleştiren İYİ Parti'li Temizer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Aziz Türk milleti; iktidar, milli değerlerimizi hedef alan tutumlarını aralıksız sürdürürken, konforlu siyasetin diğer ucundaki ana muhalefetin bazı isimleri de manevi değerlerimizi tahrip peşindedir. Namazda gözü, ezanda kulağı olmayan bir güruh, Türkçe ezan hezeyanıyla gündemimizi işgal etmeye çalışmaktadır. Cenaze merasimlerinde avluda durup, ölünce de musallaya yatmak dışında camiye yolu düşmeyenlerin, Ezan-ı Muhammed-i'den rahatsızlık duymalarına elbette şaşırmıyoruz. Ancak CHP'nin de milletvekili seviyesinden dahil olduğu bu beynamazlar korosu bilmelidir ki ezanlarımız Türk vatanında ilelebet okunacak ve ilelebet 'Allah-u Ekber' diye başlayıp 'La ilahe illallah' diye bitecektir.

Aziz Türk milleti, AK Parti'nin milliyetçiliğe karşı yeniden başlattığı saldırılara, CHP'deki unsurların da mukaddesata saldırarak eşlik etmesi ibretlik bir sahnedir. Açıkça ortadadır ki bütün bu yaşananlar AK Parti ile CHP'nin seçim stratejisidir. Türk siyasetindeki bir grubu, manevi değerlerimizle bir başka grubu da milli değerlerimizle barıştıramadık gitti. On yıllardır milletimizin başına bela olmuş bu iki anlayış da İYİ Parti tarafından tasfiye edilecektir. Türklüğümüzün meze edilmesine de mukaddesatımıza dil uzatılmasına da kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve CHP'nin milliyet ve mukaddesat üzerinden yürütmek istedikleri bu kamplaşma senaryosu milletimizin ferasetini yenemeyecektir. Şu gerçeği bir kez daha haykırıyoruz ki Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman'ız. İYİ Parti milletimizin gösterdiği istikamette yürümeye devam edecektir." (DHA)