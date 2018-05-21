T24 LogoT24 Logo
Gündem

İYİ Parti adayı istifa etti

İZMİR, (DHA)- İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5'inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti

21 Mayıs 2018 22:28

İZMİR, (DHA)- İYİ Parti İzmir milletvekili adayı olan ve listede birinci bölge 5\'inci sırada yer alan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, adaylıktan istifa etti. Kişisel sosyal paylaşım sitesi üzerinden istifa ettiğini duyuran Özel, partisi için en üst gayretle çalışmaya devam edeceğini yazdı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden İYİ Parti İzmir milletvekili adaylığından istifa ettiğini açıklayan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, şu ifadelere yer verdi:
\"24 Haziran 2018 genel seçimlerinde partimiz listelerinde İzmir 1. bölge 5. sıra adayı olarak gösterilmiş bulunmaktayım. İlgili adaylıktan gördüğüm lüzum üzere istifa etmiş bulunuyorum. Partimizin başarısı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener\'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAPartiParti Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı Osman ErtürkKişiselSosyalTwitterHaziranPartimizinSayın Genel Başkanımız Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24