İYİ Parti adayı Aşık Veysel'in torunu: Dedem ilk şiirini Atatürk için yazdı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İYİ Parti İzmir milletvekili adayı ünlü Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel\'in torunu Çiğdem Özer, İzmir\'den aday gösterildiği için mutlu olduğunu söyledi. Atatürkçü bir ailenin çocuğu olduğunu ve \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa\' diyen bir şehre geldiğini ifade eden Özer, dedesi Aşık Veysel\'in ilk şiirini Mustafa Kemal Atatürk için yazdığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'in başdanışmanı olan ünlü Türk halk ozanı merhum Aşık Veysel\'in torunu Çiğdem Özer, İzmir 1\'inci bölge 4\'üncü sıradan aday gösterildi. Yakın zamanda İzmir\'e gelerek seçim çalışmalarına başlayacak olan Çiğdem Özer, İzmir\'den aday gösterildiği için mutlu olduğunu ifade etti. Makamların gelip geçici olduğunu ifade eden Özer, \"Ben hizmet için yola çıktım. Ne için yola çıktığınızı bilmelisiniz. Kars\'a da gitseniz oradaki insana hizmet edeceksiniz, Sivas\'a da gitseniz hizmet edeceksiniz. Partime ve insanlara hizmet edeceğim. Bu bakış açısı ile baktığınızda, bu sizi rahatlatıyor\" diye konuştu. İzmir\'in önemli bir kent olduğunu, daha önce de İzmir\'e geldiğini ve buradaki halkın kendisini kucakladığını dile getiren Özer, şunları söyledi:

\"İzmir gelip gittiğim bir bölge. İzmir benim için çok önemli ve ben burada çok rahat edeceğimi düşünüyorum. Rahatlıkla insanlarla iletişimde olacağıma ve onların da beni kucaklayacaklarına inanıyorum. Görevimi layığıyla yapacağım.\"

\'ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ İLE YETİŞTİM\'

Gençlerin dedesi Aşık Veysel\'i tanıması için uğraştığını belirten Çiğdem Özer, \"Gençler hep Aşık Veysel\'e ulaşsın diye çok çaba sarf ettim. Yıllardır da bunu yaptım, aile değerlerime hep sahip çıktım. Şehirli, modern, genç bir insan olarak bir bankada 22 yıl yöneticilik yaptım. Onun da büyük katkısı olacağına inanıyorum. İnsanlara dokunabilecek görevlerde, yerlerde oldum. Bunun da siyasette bana artı getirdiğini düşünüyorum. İletişim çok önemli. İzmir, modern bir şehir olduğu için, yabancı bir hayat olmadığı için çok rahat bir şekilde oradaki insanlarla kucaklaşacağıma canı gönülden inanıyorum\" diye konuştu.

Atatürkçü bir ailenin çocuğu olduğunu ve \'Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa\' diyen bir şehirden aday gösterildiğini vurgulayan Çiğdem Özer, \"Bundan daha güzel bir şey olamaz. Atatürk ilke ve devrimleri ile yetiştim. Atatürkçülüğü savunan bir ailenin çocuğuyum. Dedem de ilk şiirini Atatürk\'e yazdı. İzmir\'e geliyor olmak beni ayrıca heyecanlandırıyor\" dedi.

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