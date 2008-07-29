İyi orgazmın yedi faydası

Artık uzmanlarca da resmen onaylandı! Orgazm sizi sadece zevkin doruklarına çıkarmakla kalmıyor, sağlığınızı da pozitif anlamda etkiliyor. Özetle, regl sancılarından uykusuzluğa kadar pek çok soruna iyi geliyor. İşte orgazmın 7 önemli faydası...



1.) BİR ERKEĞİN HAYATINI KURTARABİLİR....



‘Bu gece benimle sevişmezsen öleceğim!’ Bu cümle yatakta partneriyle kavga eden bir erkeğin ağzından dökülmüş gibi görünebilir. Ancak belki inanmayacaksınız ama bilim adamları bu cümlenin anlam açısından doğru olduğunu söylüyor.



Bristol Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, orgazm oranı yüksek kişilerin orgazm olmayan kişiye göre daha düşük bir ölüm riski taşıdıklarını göstermiş. 10 yıl süren araştırma, haftada ikiden fazla orgazm olabilen erkeklerin ayda sadece birkaç kez orgazm olan erkeklere göre yüzde 50 oranında daha az ölüm riski taşıdığını kanıtlamış. Yine orta yaştaki erkekler üzerinde yapılan uzun araştırmalar, erkeklerin orgazm esnasında kalp krizi riskini azalttığı bilinen DHEA isimli bir hormon salgıladıklarını göstermiş. Tüm bu bilgiler ışığında herhalde orgazmın gerçekten hayat kurtardığını söyleyen bir kişiye siz de hak verirsiniz. Artık siz de ‘Biliyor musunuz, Ayşe dün gece hayatımı kurtardı! Nasıl mı? Tabi ki benimle sevişerek...’ gibi Amerikan esprileri yapabilirsiniz...



2.) KANSERE KARŞI SAVUNMANIZI GÜÇLENDiRiR...



Uzmanlar, seksin, (özellikle meme ucu bolca okşandığında) kanser riskini azalttığın söylüyor. Yapılan araştırmalar, seks esnasında göğüs kanseri hücrelerini baskılayan oxytocin isimli hormonun salınımının arttığını gösteriyor. Göğüs masajının zararlı maddeleri dışarıya attığı biliniyordu. Yine annelerin çocuklarını emzirmelerinin de onları göğüs kanserinden koruyan bir faktör olduğu tespit edilmişti. Aklınıza ‘Peki bebeği olmayan kadınlar ne yapacak?’ sorusu gelebilir. İşte bu sorunun cevabı ise göğüs uçlarının bolca okşandığı seks!



3.SAĞLIKLI BİR DOĞUM İÇİN ORTAM HAZIRLAR...



Belli bir döneminden sonra seks yapmak hamileliğin geri kalanının daha rahat geçmesini sağlıyor. Aynı zamanda kadının daha kolay doğum yapılmasını da sağlıyor. Bir araştırma için hamileliklerinin 29. ve 36. haftası arasında bulunan 1853 kadın ile seks hayatları hakkında röportajlar yapılmış. Bu kadınlar doğum esnasında da takip edilmiş. Hamilelikleri esnasında seks yapan ya da birleşme olmadan orgazm yaşayanların daha kolay doğum yaptıkları ortaya çıkarılmış. Sonuç olarak ºunu söylemek mümkün: Orgazm, kadındaki serviksi iki santimetre kadar genişletiyor. Bu da daha kolay doğum anlamına geliyor.



4. REGL AĞRILARINI AZALTIR...



Kadınların yüzde 10’u, ağrılı regl dönemi, ağrılı cinsel ilişki, regl öncesinde karın ağrısı, sırt ağrısı, enerji azlığı gibi etkileri olan endometriozisten muzdarip. Yine çoğu kadın regl döneminde endometriozis kaynaklı olmasa da çeşitli ağırlar çekiyorlar. Amerika’da 2 bin kadın üzerinde yapılan bir araştırma mensturasyon döneminde seks yapan kadınların regl dönemini daha rahat geçirdiğini göstermiş. Yani özetle orgazm, menstural yıkıntıyı azaltarak ağrıların azalmasına da yardımcı oluyor.



5 STRESİ AZALTIR VEYA YOK EDER...



Oxytocin isimli hormon insanda sıcak duygular uyandırıyor ve rahatlamasını sağlıyor. Orgazm esnasında salınımı artan bu hormon sayesinde kişi sakinleşiyor. Bu da onu daha mutlu ve huzurlu yapıyor. Oxytocin doğumda da salgılanıyor. Bu hormon sayesinde kişi sakinleşip rahatlarken unutkanlık seviyesi de yükseliyor. Yani doğum yapan kadın bu sayede daha sonra çektiği acıları hatırlamakta da güçlük çekiyor. Böylece bir sonraki doğum için korku ve endişe duymuyor.



6 MİGREN VE BAŞ AĞRISINA İYİ GELİR...



Ağrı kesicileri, sıcak su ya da buz torbalarını unutun. Ağrınızı gidermenin en doğal ve sağlıklı yolu seks... Seksüel birleşme esnasında, hormonları düzenleyen ve ağrılara iyi gelen endorfin hormonu salgılanıyor. Araştırmalar ağrısı olan kadınların büyük bir bölümünün seks yaptıktan sonra ağrılarının yok olduğunu ortaya çıkarmış. Migrenden şikâyetçi 83 kadın üzerinde yapılan bir araştırma ise migren atağı esnasında seks yapıp orgazm olanların yarısının ağrılarından kurtulduklarını göstermiş. Artık bu bilgiden sonra illa ki seks yapmak isteyen partnerinize ‘Hayatım başım çok ağrıyor beni rahat bırak’ diyemeyeceksiniz...



7 RAHAT VE DELİKSİZ BİR UYKU SAĞLAR...



Uykusuzluktan şikâyet edenlere müjde! Amerika’da kadınlar arasında yapılan bir araştırma, 3 ay düzenli mastürbasyon yapan kadınların yüzde 32’sinin uyku problemi yaşamadığın ve hemen uykuya daldığını göstermiş. Orgazm esnasında endorfin salgılanıyor ki, bunun rahatlatıcı etkisi çok iyi biliniyor. Erkekler orgazm olduklarında, sırayla şunlar yaşanıyor: Önce kan basınçları hızla yükseliyor, sonra hızlı bir rahatlama yaşanıyor. Bu da erkeklerin orgazm olduktan sonra neden hemen uykuya dalarak horlamaya başladıklarını yeterince açıklıyor galiba!



(Kaynak: Formsante Dergisi)





