"İyi niyetle özelleştirmeyi kazanan İDO, devletten kazık yedi"

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduracak. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İDO'nun iyi niyetle özelleştirmeyi kazandığını söyleyerek, "İDO, devletten kazık yedi" ifadesini kullandı.

"Fazla et gelişmişlik göstergesi değil" başlıklı (15 Kasım 2018) yazısının ilgili bölümünde Altaylı şunları kaydetti:

İstanbul Deniz Otobüsleri ya da kısa adıyla İDO İstanbul merkezli yaptığı iç hat taşımacılığına son verme kararı almış.

Bir özelleştirme hatası olarak karşımıza çıkan bir durum.

İDO, Bedrettin Dalan zamanında, çok ilerici ve çok doğru olarak başlamış bir işti.

Yıllar içinde iyice gelişti ve sonunda birkaç yıl önce yapılan bir ihale ile beklenenin de üzerinde bir fiyatla özelleştirildi.

Felaket o zaman başladı.

Ciddi bir para ve büyük bir iyi niyetle özelleştirmeyi kazanan şirket, devletten kazık yedi.

Nasıl mı?

En kârlı hatlarında karşısına haksız rekabet yapan şirketler dikildi.

Önce BUDO, Mudanya-İstanbul seferleri koyarak bu hatta rekabete başladı.

Özelleştirme nedeniyle finansman yükü üstlenen şirketin karşısına, finansman yükü olmadan bu işe sadece gemi parası ödeyerek giren bir şirket haksız rekabete başladı.

Yetmedi.

Ardından bir diğer kârlı hat olan Eskihisar-Topçular arasında bir başka şirkete lisans verildi ve orada da haksız rekabete maruz kaldılar.

Özelleştirme ilkelerine ve sözleşmelere aykırı bir durumdu.

Ardından "Varan 3" olarak Osmangazi Köprüsü devreye girdi.

Osmangazi Köprüsü'nde fiyatlar kamu sübvansiyonu ile düşürülünce, bu hatta rekabet ve kazanç şansı kalmadı.

Son kur oynamaları ile akaryakıt fiyatları da yükselince İstanbul içindeki hatlar zarar etmeye başladı. Zam yapılmasına izin verilmeyince de şirket sonunda pes etti ve hatları kaldırdı.

Şimdi İstanbul Büyükşehnir Belediyesi “Boşluğu şehir hatları ile biz kapatacağız” diyor.

Burada çok ciddi bir özelleştirme hatasıdır aslında ortaya çıkan.

Kamu otoritesi özelleştirmede kendisine güvenen şirketi kazıklayınca, şirket kamuya güvenerek yaptığı işten zarar ediyor.

Sonuçta olan vatandaşa oluyor.

Hatalı sözleşme, hatalı tavrın bedelini vatandaş ödüyor.