İyi, Kötü, Çirkin' ve 'Bir Zamanlar Amerika'da' gibi klasik filmlerin müziklerine imza atan Morricone hayatını kaybetti

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Birçok klasik Western filminin müziklerine imzasını atan dünyaca ünlü İtalyan bestekar Ennio Morricone hayatını kaybetti.

İtalyan müzisyen 91 yaşındaydı.

İtalyan ANSA haber ajansının aktardığına göre Morricone birkaç gün önce kalça kemiğini kırdıktan sonra hastaneye kaldırıldı ve akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

400'ün üzerinde film için beste yapan Morricone, en tanınan bestelerini 'Birkaç Dolar İçin', 'İyi, Kötü, Çirkin' ve 'Bir Zamanlar Amerika'da' gibi kült filmler için yapmıştı.