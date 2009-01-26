İyi komşu sağlığa faydalı

Yapılan araştırmada kötü komşuluk ilişkileri olanların müzmin hastalıklara yakalanma ihtimalinin, iyi komşuluk ilişkileri olanlara göre iki kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.



Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Türk Star gazetesine yaptığı açıklamada, atalarımızın "Ev alma komşu al", "Komşu komşunun külüne muhtaçtır", "Komşu hakkı kutsaldır" ve benzeri ifadelerinin ne kadar doğru olduğunu belirterek, bu konunun British Columbia Üniversitesi araştırmacılarının yapmış olduğu araştırma ile bir kez daha doğrulandığını söyledi.



Prof. Dr. Türk, yapılan araştırmada, 13 yıl boyunca takip edilen 485 hastadan iyi komşuluk ilişkileri olan komşuya sahip, komşusunun sosyoekonomik durumu daha iyi olan, problemsiz ve toplumda sevilen ve sayılan insanlarla komşu olan hastaların daha fazla yaşama ve daha fazla iyileşme şansına sahip olduklarının ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu çalışmada kötü komşuluk ilişkileri olan komşuların müzmin hastalıklara yakalanma ihtimalinin, iyi komşuluk ilişkileri olanlara göre iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından bu konu ile ilgili yapılan bir diğer çalışmada da, özellikle 15 yılı geçen komşuluk ilişkilerinde komşuluk ilişkileri iyi olanlara göre komşuluk ilişkileri kötü olanların daha az yaşadığı tespit edilmiştir. Bu farkın istatistiki olan önemli bir farklılık olduğu da gösterilmiştir" dedi.



Modern şehirleşme adı altında yapılan dikey büyümenin komşuluk ilişkilerini çok zayıflattığını söyleyen Prof. Dr. Türk, "İyi komşuluk ilişkileri ve daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir toplum için şehircilikte yatay büyümenin öne çıkarılması ve yeşil alanların miktarının artırılması gereklidir" şeklinde konuştu.

