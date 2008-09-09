İyi kolesterol nasıl yükseltilir?

Kalp krizinden sonra kolesterol ilacı bırakılmamalı

Kolesterolün yaşı yok



İyi kolesterolün yükseltilmesi, kalp hastalığı riskini azaltmanın en iyi yollarından biri. Dr. Hasan İnsel, Milliyet Cafe’deki köşesinde iyi kolesterolü yükseltmenin yollarını anlatıyor.Sigara, HDL kolesterolü düşürür ve kanın pıhtılaşma eğilimini artırır. Aynı zamanda HDL’de kimyasal değişimlere neden olarak onun yararlı etkilerini ortadan kaldırabilir. Sigara içiyorsanız bırakın. Sigarayı bırakmanız HDL kolesterolünüzü yüzde 10 kadar artırabilir.Fazla kilolarınızı atmanız HDL düzeyinizi artırabilir. Verdiğiniz her 3 kg. için yaklaşık 1 mg/dl HDL artışı olabilir.HDL kolesterolü artırmada en yararlı egzersiz şekli, haftada en az beş defa 30 dakikalık yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, dans etme gibi aerobik egzersiz yapmaktır. Tabii herhangi bir egzersize başlamadan önce doktorunuza danışıp onun önerilerini almayı ihmal etmeyin.Sağlıklı bir diyet bir miktar yağ içerir ama bunun bir sınırı vardır. Kalp için sağlıklı bir diyette doymuş yağlardan az tüketmek gerekir. Zeytinyağı gibi teki doymamış yağlar yararlıdır.Balık ve omega-3 yağ asitleri içeren besinler LDL kolesterolü düşürüp HDL kolesterolü artırırlar. Burada en doğru yol diyetisyeninizden bunların inceliklerini öğrenip, uygulamaktır. Nedenleri size detaylı bir şekilde anlatılır ve uygulamanızda yardımcı olunursa, yaptığınız beslenme değişikliği uzun süreli olur ve elde ettiğiniz sonuçlar yüz güldürür. Kalıcı olması için, bilinçli beslenmenin yaşamınızın bir parçası olması ve sizin de onunla mutlu bir şekilde yaşıyor olmanız lazım.Bazı çalışmalarda az miktarda alkol tüketimi yüksek HDL kolesterol düzeyleriyle ilişkilendirilmiştir, ama bu yararlar hiç alkol almayan birine alkol almasını tavsiye edecek kadar güçlü değildir. Alkol kullanıyorsanız azaltın. Bu da kadınlar için günde bir kadeh ve erkekler için bir ya da iki kadeh şarap veya benzeri içki anlamına gelir.