'İyi ki o sırada Meclis'te yokmuşum'

T24- Sözleriyle Meclis’te yaşanan “şerefsizler” tartışmasına yol açan, Eski Devlet Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, kendisinin tartışma sırasında orada bulunması halinde kavga çıkabileceğini ima ederek, “İyi ki Meclis’te yokmuşum” dedi.

Tüzmen, iki gün önce Antalya'ya dalış yapmaya gittiği sırada çeşitli açıklamalarda bulunmuş ve isim belirtmeden 4 kez şerefsizler demişti. Dün akşam da Meclis'te 'şerefsiz' kavgası yaşanmış, BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Kürşat Tüzmen'i kastederek AK Partililere 'Şerefiniz, haysiyetiniz, onurunuz varsa şerefsiz diyeni susturun' diye bağırmıştı.

Eski Devlet Bakanı ve Ak Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen, dün TBMM'de yaşanan gerginlikle ilgili konuşurken, “Ben iyi ki Meclis’te yoktum” dedi. Teröristleri destekleyenler bulunduğunu belirten Tüzmen, “Ekmeğini yiyor, suyunu içiyor, ‘ben bu bayrağı istemiyorum başka bayrak istiyorum’ diyor. Nereye gidiyorsun kardeşim” dedi.

Sanayicilerle düzenlenen toplantıya katılmak için Gaziantep’e gelen Kürşad Tüzmen, Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı’yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında basın mensuplarının TBMM'de dün BDP’lilerle AK Partililer arasında sert suçlamalara mneden olan ‘şerefsiz’ tartışmalarıyla ilgili soruya Kürşad Tüzmen şu karşılığı verdi:

“Ben iyi ki Meclis'te yoktum. Bu görüşmelerle ilgili tutanakları arkadaşlar bana verdiler, okudum. Benim ne söylediğim ortada. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tabii Meclis'te çeşitli görüşmeler olmuş. Sonunda hatasını fark edenler, kabul edenler özürlerini dilemişler. Bence olay kapanmıştır. Bundan sonraya bakalım. Sonuçta herkesin ne dediği ortada, kelimeler, cümleler çok açık. Baktım, görüşmeler sırasında da değerli arkadaşlarım, bizim orada olmadığımız halde gerçekten bizim adımıza son derece güzel konuşmalar, güzel cevaplar vermişler. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Demek ki partimiz içerisindeki arkadaşlar da yapılan bir haksızlık varsa hemen onun önüne anında geçerek Türkiye’nin istikrarını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar.”.

‘BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ’

Tüzmen dün iki askerin daha şehit olduğunun hatırlatılması üzerine, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını söyledi. Kürşad Tüzmen şöyle dedi:

“Biz bir ölür, bin diriliriz. Herkes zamanla görecek, bu hatalarının cezasını mutlaka ödeyecek. Türk tarihi, Türk milleti sadece Cumhuriyet tarihinde değil ki, binlerce yıllık bir tarih. Biz binlerce yıldır, 4 bin yıldır devlet olabilen bir ülke ve milletiz. 4 bin yıllık bizim bir devlet geçmişimiz var. Öyle bir- iki günde böyle 3- 5 tane adamla bu iş olmaz. Millet palyaçoluğu bıraksın. Adam gibi otursun, ekmeğini yediği, suyunu içtiği ülkenin bayrağına sahip çıksın. O zaman bu iş biter.