"İyi ki Harun'u almamışız"

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kalecisi Fabri'yi Fulham'a gönderdikten sonra bir süre arayışa girmiş ve ardından Liverpool'dan Loris Karius'u renklerine bağlamıştı.

Transfer döneminde siyah-beyazlı kulübün adı bir ara Harun Tekin'le de anılırken, 29 yaşındaki eldivenin Fenerbahçe'deki performansı Beşiktaş cephesinde de yankı buldu.

Akşam gazetesinin haberine göre, Beşiktaşlı bir yönetici Harun'u almadıkları için pişman olmadıklarını belirtirken şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin kalecisinin performansını değerlendirmek bize düşmez. Ancak biz transfer ettiğimiz Karius'tan çok memnunuz. Hem camiayla kimyası uyuştu hem de kurtarışlarıyla bize güven veriyor. Önemli maçlarda önemli işler yaptı. İyi ki Harun'u değil, onu tercih etmişiz"