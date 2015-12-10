'İyi ki doğdun' şarkısı artık bedava

Doğumgünlerinin klasik melodisi, dünyanın en ünlü şarkılarından 'İyi ki doğdun' (Happy birthday to you) artık telifsiz olarak kullanılabilecek.

Şarkıyı ticari olarak kullanmayanlar zaten 'bedavaya' söylüyordu ama klasik doğumgünü şarkısı 'Happy Birthday'i kullanan şarkısını sayısız film, reklam ve benzeri yayınlar, şarkının telif hakkını elinde tutan Warner Music'e telif ödüyordu. Sputnik News'in haberine göre, şarkıdan yıllar boyunca milyonlarca dolar kazanan Warner Music, şarkının telif hakkından vazgeçti. Şirket bugüne kadar şarkının sinema filmlerinde, reklamlarda ve farklı şarkılarda kullanılan versiyonları için telif ücreti alıyordu. Şarkının ticari olmayan faaliyetleri için ise herhangi bir telif ücreti ödenmiyordu. Ancak film yapımcısı Jennifer Nelson, 2013 yılında şirket aleyhine dava açarak şarkının telif haklarından muaf olmasını istemişti. Mahkeme de Warner Music şirketinin şarkının yaratıcısı olmadığına hükmederek şirketin bugüne kadar aldığı telif ücretlerini geri ödeyebileceği yönünde karara varmıştı.

Yılda 2 milyon dolar kazanıyordu

Şirket ve davacılar arasında varılan anlaşmayla ‘Happy birthday to you’ şarkısının bundan böyle telifsiz olarak kullanılmasının önü açılmış oldu. Warner Music, 1998'de İngilizce dilinde en çok bilinen şarkı olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na da giren şarkı sayesinde her yıl 2 milyon dolar kazanıyordu.