"İyi ki çıkışına izin verilmiş o konsolosun, gözü dönmüş bu adamların"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin aranacağı gün ve saatte Türkiye'den ayrılmasına tepki gösterilmesini köşesine taşıdı. Yılman, "Aman aman… İyi ki çıkışına izin verilmiş o konsolosun!' Çünkü gözü dönmüş bu adamların" değerlendirmesinde bulundu.

Sevilay Yılman, "Yani istenilse o konsolosun yasal olarak çıkışının durdurulması mümkünken hiçbir şey yapmayıp aksine gitmesine göz yumanların yanındayım" diyerek "Yani anlatılanlar, yazılanlar doğru ise Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu ilk şahsın elini kolunu sallayarak Türkiye’den çıkış yapmasına izin verilmesine ben de öfkeliydim.Ancak bu öfkem yazım yayınlandıktan sonra gelen birkaç telefon sonrası tamamen değişti" dedi.

"Türk vatandaşlarının can güvenliğini riske atmak olmaz mıydı?"

Kendisini eski bir diplomat ve Suudi Arabistan’ı ve Suud yönetimini çok iyi tanıyan bir haber kaynağının aradığını aktaran Yılman, "Ve dedim ki kendi kendime, 'Aman aman… İyi ki çıkışına izin verilmiş o Konsolosun!' Çünkü gözü dönmüş bu adamların... Türkiye eğer hukuki terminolojiyi hayata geçirip geri çağırdıkları Konsoloslarının çıkışına izin vermemiş olsaydı, bizim onların ülkesinde yaşayan vatandaşlarımıza neler yapabileceklerini düşünmek bile istemiyorum. Kendi yurttaşları Cemal Kaşıkçı’yı, başka bir ülkede gözlerini kırpmadan parçalara ayırıp yok eden bir anlayışın sahiplerine, 'Vermiyorum Konsolosunu' deyip rest çekmek, orada yaşayan Türk vatandaşlarının can güvenliğini riske atmak olmaz mıydı?" diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın "Başkonsolosun gidişine izin vermeseydik ne olurdu?" başlıklı yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz