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Sağlık

İyi huylu tümör ameliyatsız alındı

Kanadalı doktorlar, bir hastanın kalça bölgesindeki iyi huylu tümörü, Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason yöntemiyle almayı başardılar

07 Ağustos 2014 14:44

Toronto'daki SickKids Çocuk Hastanesi'nde gerçekleşen operasyonda, 16 yaşındaki Jack Campanile isimli gence HİFU (High İntensity Focused Ultrasound) denilen Yüksek Yoğunluklu Odaklı Ultrason uygulayan Dr. James Drake ve ekibi, 4 hafta süren tedavi seansı sonunda başarılı sonuca ulaştı. Kuzey Amerika'da ilk kez gerçekleştirildiği açıklanan operasyonda, MR cihazı kullanan doktorlar, ısıyla indüklenen ultrason dalgalarını, tümör üzerine odakladılar.

 

‘3 yıldır bu yöntemi çalışıyorduk’

 

Hastanenin aynı zamanda Nöroşirurji Bölümü Başkanı da olan Dr. James Drake, sistem üzerinde 3 yıldır çalıştıklarını söyledi. Jack Campanile'e ameliyat korkusu nedeniyle bu tedaviyi teklif ettiklerini açıklayan Dr. James Drake, "Kesinlikle radyasyon kullanılmayan ve hiçbir yan etkisi olmayan bir sistem. Araştırmacılarımız, bu sistemi rahim fibroidlerinde ve kemik tümörlerinde kullanmaya hazırlanıyor. Bu sistemin pediatrik tedavide de önemli katkıları olacağını umuyoruz" dedi.

Dr. Drake, uygulamanın beyin gibi açık operasyonlar bakımından hassas ve riskli bölgeler için de çok büyük tedavi kolaylıkları sağlayacağını söyledi.

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