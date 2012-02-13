İyi hisseden daha uzun yaşıyor

Zürich üniversitesi bilim adamları, Dr. Matthias Bopp başkanlığında yaptıkları araştırmada, deneklere kendilerini nasıl hissettiklerini sordu. Sonuçları PLoS One dergisinde yayımlanan araştırmanın deneklerinden, "çok iyi", "iyi", "idare eder", "kötü" ve "çok kötü" seçeneklerinden birini seçmeleri istendi. Denekler 30 yıl boyunca izlendi.

Bu sürenin sonunda kendilerini "çok kötü" hisseden erkek deneklerde ölüm riskinin, "çok iyi" hissedenlerden 3,3 kat fazla olduğu görüldü.

Kadınlarda "çok kötü" hissedenlerin ölüm riski, "çok iyi" hissedenlere oranla 1,9 kat fazla oldu.

Deneklerin kendilerini ne kadar iyi hissettikleri ile hayatta kalma şansı doğru orantılı seyretti.

Kendini çok iyi hissedenlerin muhtemelen, pozitif bakış açısı gibi, sağlıklarını olumlu etkileyen özelliklere sahip olduğu belirtildi.