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Yaşam

İyi günde 'evet' kötü günde 'hayır'

Birbirlerine lise sıralarında âşık olan bir çiftin arasına hastalık girdi...

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Birbirlerine lise sıralarında âşık olan bir çiftin arasına hastalık girdi. Evlendikten bir ay sonra hastalanıp, 5 aydır hastaneden çıkamayan Gökhan Acar’ın eşi Muazzez Acar, ‘Kötü gün’ demeyip boşanma davası açtı.

Lise’de okurken tanışan, Gökhan Acar (24) ile Muazzez Acar (24), 20 Temmuz 2010’da evlendi. Bir ay sonra karın ağrısı şikayetiyle Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Gökhan Acar’a bağırsak tıkanıklığı teşhisi konuldu. İlaç tedavisi sonuç vermeyince, ameliyata alınan Acar’ın durumu operasyondan sonra daha da kötüye gitti. Yoğun bakıma alınan Gökhan Acar, beş aydır tedavi görüyor. Ailesi ise doktorların zamanında, gerektiği gibi müdahale edemediğini öne sürüyor. Bu iddia üzerine Sağlık Bakanlığı, inceleme başlatırken, Gökhan Acar’ın hastalanmadan bir ay evvel evlendiği Muazzez Acar da Şişli 4’üncü Aile Mahkemesi’ne boşanmak için başvurdu. Acar, boşanma nedeninin şiddetli geçimsizlik olduğunu belirttiği dava dilekçesinde şunları söyledi: “Eşim ile bir ay evli kaldık. Aile hayatı yaşayamadık. Sürekli hastanelerde tedavi görmekteydi. Felçli olmasından dolayı hiçbir işte çalışmamaktaydı.

Masraflarımı babaannem karşılamıştır. Eşim ile hiçbir şekilde evli kalmamızın imkanı yoktur. Evden ayrıldığım esnada, bana ait olan özel eşyalarımı ve çeyizlerimi vermemiştir. Fiilen biten evliliğin, hukuken sona erdirilmesi için yargıya başvurma zorunluluğu doğmuştur.”



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