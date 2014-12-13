Unutkanlık eğitimli kişilerde daha mı sık görülüyor?

Üniversite eğitimi görmüş kişilerin yaşadığı unutkanlıkların, felç habercisi olabileceği belirtildi. Hollanda'da yapılan ve Stroke dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, yüksek eğitimli insanların felç geçirmesi olasılığı, daha düşük eğitimlilere kıyasla % 39 daha fazla.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Rotterdam'da 20 yıl süresince, sağlıklı ve 55 ile daha yukarı yaşlardaki 9.000 dolayında insan incelemeye alındı. Katılımcılara unutkanlık sorunu çekip çekmedikleri soruldu. 2012 yılına gelindiğinde incelemeye alınanlar arasından 1.134 kişi felç geçirmişti. Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nden araştırmacılar elde ettikleri sonuçları inceledi ve daha önce hafıza kaybından şikayetçi olanlar arasında felç tehlikesinin daha yüksek olduğunu gördü.

Felç tehlikesi, daha ileri düzeyde eğitim görmüş bireylerde, daha da yüksek oranda görüldü. Erasmus Üniversitesi'nde Nöroepidemiyoloji Doçenti olan Arfan Ikram, eğitimin, beynin, bunama gibi bilişsel hasarlara karşı mücadele edebilmesini gösteren iyi bir işaret olduğunu kaydetti. "Kognitif rezerv" olarak bilinen bu savunma yeteneği, genellikle çocukluk ve ilk yetişkinlik yıllarında oluşuyor ve beyni hasara karşı koruyor.

Doçent Arfan Ikram, "Yüksek eğitimli insanlarda, beyindeki tahribat ve bunamanın oluşumu, daha uzun zaman alıyor. Ama bu kişiler unutkanlıktan şikayetçi olmaya başladıklarında, söz konusu koruyucu mekanizma kaybolmuş oluyor. Bu da, bu insanların ileri bir aşamaya eriştiklerini ve kognitif rezervin artık açığı kapatamadığını gösteriyor." dedi.

Arfan Ikram, bu tip vakalarda bellek zorunlarının önemli bir uyarı olabileceğini ve bu insanlardaki gelişmelere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini kaydediyor. Felç, beyne oksijen ve besleyici öğeler taşıyan kan damarlarından birinin kan pıhtısıyla tıkanması veya patlaması ile meydana geliyor. Bu olduğunda, beynin bir kısmı gerek duyduğu kan ve oksijeni alamıyor ve beyin hücreleri ölüyor.

İngiltere Beyin Felci Derneği, diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol gibi sağlık sorunlarının felç tehlikesini artırabildiğini kaydediyor. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi, fiziksel bakımdan faal olunması ve sigara içmekten vazgeçilmesi, en büyük tehlike yaratan unsurların azaltılmasında yararlı oluyor.

Doçent Arfan Ikram, ilerki yaşlarda sağlıklı bir beyne sahip olmak, felç ve bunamaya karşı mücadele etmek için erken yaşta önlem alınması gerektiğini de vurguluyor.