İyi cildi muhteşem cilde dönüştürün!

Hiç iyi ciltle muhteşem cilt arasındaki farkları merak ettiniz mi? Yoksa ömür boyu “idare eder” cildinizle yetinmek zorunda olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? O zaman bir de bizim önerilerimize göz atın ve muhteşem bir cilde sahip olmanın imkansız olmadığını görün!



Sizinki neden berrak değil?



Parlak T bölgesi, siyah noktalar, bir belirip bir kaybolan sivilceler, pütürler ve lekeler... Tüm bunlarla yaşamayı kabullendiniz mi? Oysa bunlara yol açan etkenleri bilirseniz savaşmanız çok daha kolay olacak. Öncelikle, sizin bugün gördüğünüz siyah nokta ya da lekenin 28 gün önce oluşmaya başladığını bilmeniz gerekiyor. Hormonal sorunlar, bazı gıdalara olan alerjiler, cildinize uygun olmayan kozmetikler ve gözeneklerin tıkanmasına yol açan güneş kremleri sivilce ve diğer cilt kusurlarına yol açabiliyor.



Nasıl berrak hale getirebilirsiniz?



Evet, cilt kendisini 28 günde bir yeniliyor ve sizin birdenbire çıktığını sandığınız o küçük şey çok daha önce oluşmaya başlıyor. Yağ salgısının düzene girmesi içinse bazen 12 haftaya kadar beklemek gerekebiliyor. İşte bu nedenle sabırlı olmalı ve yaptıklarınızın sonucu görmek için biraz zamana ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz. Yapmanız gerekenlere gelince, cildinizin pürüzsüz bir hal alması için formülünde salisilik asit, niyasinamid ve arnika özü bulunan ürünleri tercih edebilirsiniz. Tüm bu ürünleri en doğru şekilde seçmek için bir uzmana danışmanız yerinde. Ayrıca daha önce belirttiğimiz gibi gıda intoleransı da cilt sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle süt ve deniz ürünleri. Siz yanağınızdaki sivilce için dün yediğiniz çikolatayı suçlarken sebebi 1 ay önce yediğiniz karides olabiliyor. Bunun için de bir uzmandan bilgi alın.



Sizinki neden yumuşak değil?



Cilt yenilenmesi yaşla birlikte yavaşlıyor, hücreler, eskisi gibi

kısa sürede yenilenemez hale geliyor. Yaşla birlikte UVA ışınlarına

ve hücrelere zarar veren serbest radikallere maruz kalmak da,

cildin kalınlaşmasına ve daha sert, pürüzlü bir hale gelmesine yol

açabiliyor. Bunu anlamak için kolunuzun iç ve dış yüzeyi

arasındaki kalite farkına bakabilirsiniz diyor uzmanlar. Yani eğer,

düzenli olarak güneş koruyucusu kullanmıyorsanız cildinizin

sertleşmesi, kalın bir hal alması kaçınılmaz.



Nasıl yumuşak hale getirebilirsiniz?



Düzenli olarak peeling yapmak, uzmanlara göre, cildinizi uzun

yıllar boyunca pürüzsüz ve sıkı kılmanın iyi bir yolu. Önerdikleri

sıklık süresi ise, haftada bir ya da iki kez, elinizle cildinize uygun bir

ürünü kullanmak. Cildinize uygun olması çok önemli bir konu

çünkü aksi halde cildiniz için çok faydalı olan lipidlerin de

kaybolmasına yol açabilirsiniz. Bunun dışında, yaz kış, güneş

koruyucu ürün kullanmak, antioksidan içeren kozmetiklerden

faydalanmak da cildinizin yumuşamasını sağlayacak.



