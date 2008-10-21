İyi bir uyku için çorap giyin

Oxford Üniversitesi iyi bir uykunun reçetesini hazırladı. İşte iyi uyuyabilmek için dikkat etmeniz gerekenler:



* Oda sıcaklığı: İdeal sıcaklık 18 derece. Çok sıcak olursa vücut uyumak için gerekli sinyali beyne gönderemez, çok soğuk olursa da ısısını korumak isteyen vücut uyku düzenini bozar.



* Havalandırma: Kışın bile bir pencere açık olsun. Temiz hava uykuyu kolaylaştırır.



* Yatak: Ortalama bir insan uykuda ortalama 60 kez pozisyon değiştiriyor. 12 yılda bir yatağınızı değiştirin, şilteyi ise 3 yılda bir. Sıkı ve kalın bir yatak seçin, cimri davranmayın.



* Çarşaflar: Koton ve keteni tercih edin, bu kumaşlar nemi daha fazla emiyor.



* Koku: Yastığınıza ya da odaya lavanta kokusu damlatın. Uyku kaliteniz yüzde 20 artar.



* Çorap: Çorapsız uyumayın. Ayakların sıcak olması kan akışını düzenler. Uykuyu kolaylaştırır. Pijama olarak da fazla sıkı olmayan ve doğal kumaştan üretilenleri tercih edin.



* Duş: Ilık bir banyo sakinleştirir.



* Alkol: Alkol sizi belki hemen uykuya sevk eder ama uyku sırasında sık sık uyanmanıza ve erken kalkmanıza sebep olur.



* Perdeler: Oda olabildiğince karanlık olmalı. Karanlık uykuyu kolaylaştıran melatonin hormonunun daha çok salgılanmasını sağlar.

