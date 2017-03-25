İyi bir seksin ardından oluşan mutluluk hissi ne kadar sürüyor?

Association for Psychological Science’da yayımlanan yeni bir araştırmanın ulaştığı sonuca göre, seks yaptıktan sonra yaşanan pozitif etkiler, 48 saate kadar sürebiliyor ve zaman içerisinde ilişkinin kalitesini yükseltebiliyor.

Men’s Health Türkiye’de yer alan habere göre, 14 gün boyunca, araştırmacılar, 214 yeni çiftten yaptıkları seksleri not almaları istendi. Ayrıca, çalışmaya katılan çiftlere seks hayatlarından, partnerlerinden, ilişkilerinden ve evliliklerinden genel olarak tatmin olup olmadıkları soruldu. 6 ay sonra ise aynı çiftlere aynı sorular yöneltildi.

Ortalamaya bakıldığı zaman, çiftlerin 14 gün boyunca 4 gün seks yaptıkları ortaya çıktı. Araştırmacıların bulgularına göre, cinsel tatmin seviyesi ile seks yapılan gün arasında da bir bağlantı söz konusuydu. Fakat, sonuçlara göre, seks yaptıktan sonra oluşan güzel hisler, 1 gün boyunca değil, 2 gün boyunca sürüyordu.

Ulaşılan bu gerçek, ilişkiye uzun vadede de koruyucu bir etkide bulunuyordu. Genel olarak bakıldığında, evlilikte duyulan tatmin 6 aylık süre boyunca azalmıştı. Fakat cinsel tatmini yüksek olanlar, daha az seks yapanlara kıyasla daha avantajlı konumdaydılar.

Bilim insanlarına göre, cinsel ilişki sonrasında oluşan hazzın evrimsel adaptasyon ile de ilişkisi var. Çok sık seks yapıldığı zaman erkekteki sperm sayısı azalıyor; fakat 3 gün içerisinde bu sayı normale dönüyor. Yani, yapılan seksten devralınan haz sayesinde kurulan bağ, sperm sayısı telafi edilirken, çiftleri bir arada tutmaya devam ediyor.

Araştırmaya katılan çiftlerin 20’li yaşların ortalarında olduğu belirtildi. Ancak uzun ilişki içerisindeki daha yaşlı çiftler de seksin benzer etkilerini tecrübe ediyor.