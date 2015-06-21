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Yaşam

İyi babalar dünyayı nasıl değiştirebilir?

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlandı

21 Haziran 2015 11:33

Çeviri: Tolga Korkut*

Çocuklara bakmak, erkekleri dönüştürüyor: ABD'deki çete şiddetine dair en geniş araştırmalardan birinde, araştırmacılar 1950'lerden başlayarak Boston'ın en yüksek riskli mahallelerindeki bin düşük gelirli erkeği 45 yıldan fazla takip ettiler ve baba olmanın erkeklerin çete faaliyetlerinden ve adli edimlerden uzak durmalarındaki en en güçlü etkenlerden biri olduğunu bulguladılar.

Çocuklara bakmak, erkekleri dönüştürüyor: İnsan evrimi, erkekleri, kadınlar kadar, çocuklara bedenen bağlı kılmış halde. Erkekler çocuk bakımını üstlendikçe, kadına yönelik şiddetin düştüğüne dair kanıtlar birikip yükseliyor.

Tony kimlikler biriktirmiş. Kendisi Meksikalı göçmenlerin oğlu; babası istismarcı biriymiş. Tony, liseden terk. Eskiden çete üyesiymiş, çete faaliyetlerinden ve ölümcül silah kullanmaktan mahkum edilip mahpus olmuş. Çete dövmeleri hâlâ yüzüne işlenmiş halde, yüzünün karası gibi.

Ama onunla görüştüğümüz o soğuk güney batı Chicago gecesinde, en güçlü kimliğinin sembollerinden biri kucağında uyuyordu. Tony aynı zamanda bir baba, onunla konuştuğumuzda 19 yaşındaydı. Bir yaşındaki kızının kendisinin değişim nedeni olduğunu söylüyor.

Tony, eksiden çetelere katılmış veya Amerika'nın yüksek riskli mahallelerinde oturmuş erkeklerin arasında şiddetten uzak durmayı başarmış tek kişi değil. Üstelik hikayesi, Rio de Janeiro'nun gecekondularında veya Afrika'daki ve dünyanın başka yerlerindeki çatışma alanlarında görüştüğümüz erkeklerinkinden çok da farklı değil.

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