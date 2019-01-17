İyi arkadaşların sağlığa olan etkisi araştırıldı

Araştırmalara göre iyi arkadaşlara sahip olmak, sağlığı diyet ve egzersiz kadar etkiliyor. Güçlü sosyal iletişim içerisinde olanlarda depresyona girme ve ölümcül krizlerin oluşma riski azalıyor. Bunu da F vitamini sağlıyor, kaynağı ise dostlar.

Cumhuriyet'ten Elif Tokbay'ın haberine göre Kuzey Carolina Üniversitesi’nde sosyoloji profesörü olarak çalışan ve sosyal yaşamın fiziksel etkileri üzerine araştırmalar yapan Yang Claire Yang, arkadaşlık ilişkileri kuvvetli kişilerin, pozitif sosyal bağlara sahip olmayan insanlara kıyasla daha düşük kan basıncına, dar bel çevresine, düşük beden kitle endeksine ve inflamasyon (iltihap) seviyesine sahip olduklarını söylüyor.

"50’den başlasın"

İyi arkadaşların sağlığa olan bu iyi etkisini F vitamini olarak adlandıran Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülbu Işıtmangil, ismini, İngilizce friendship (arkadaşlık) kelimesinin baş harfi f’den alan vitamin hakkında bilgiler verdi. Bağışıklık üzerine çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Gülbu Işıtmangil’in söyledikleri özetle şöyle:

"Arkadaşlığın sağlığa etkisi üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda iyi sosyal ilişkileri olan insanların daha uzun, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdükleri ortaya çıkıyor. Yine biliyoruz ki; 75 yaşındaki sağlıklı insanların ortak özelliği 50’li yaşlarda sosyal iletişimlerinin iyi olması. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalarda uzun süreli sosyal izolasyonun, memelilerde akıl sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu anlaşıldı. Araştırmacılar, uzun süreli yalnız yaşamanın beyinde taşikinin adlı bir kimyasal maddenin birikmesine neden olduğunu, bunun da stres, saldırganlık ve korkuyu artırdığını tespit ettiler.

Çıkar yok

"Olumsuz düşünceler ve kronik stres; kortizol hormonu salgılatıyor. Bunun sonucunda beyin hacmi küçülüyor, T lenfosit sayısı azalıyor ve neticede düşünme kapasitesi ile hücresel bağışıklık bozuluyor. Bunların sonucunda bağışıklık sistemi zayıflıyor ve infeksiyon veya malign (kötü huylu) hastalıklara yakalanma riski artıyor.

"En iyi F vitamini kaynakları, menfaat ilişkisinin bulunmadığı arkadaşlıklardır. F vitamini salgılatan arkadaşınızın menfaat alanlarının (iş arkadaşlığı, şirket ortaklığı, akademik yarış) dışında olması gerekir.

"F vitamini salgılatan arkadaşlık tanımında 7 altın kural vardır. Bunlar; menfaat merkezli olmamak, güven, sevgi, saygı, birbirine karşı dürüst olmak, edep ve sır tutmaktır.

"F vitamini gençleştirir. Gülümseme yüz kaslarını harekete geçirerek cildin elastikiyetini korurken diğer taraftan serotonin ve oksitosin salgılatarak gençleşme sürecinde etkili olur."