İyi aile babaları Brad Pitt ve Tom Cruise

Sinema dünyasının iki ünlü ismi Brad Pitt ile Tom Cruise, kariyerlerinde olgunluk çağını yaşarken, kendilerini iyice çocuklarına adadı.



Brad Pitt, daha fazla çocuk istediğini belirtirken, Cruise da kızı Suri'nin de izleyebileceği bir çocuk filmi yapmaya karar verdiğini açıkladı.



Pitt, ABD'de yayımlanan "Hello" dergisine yaptığı açıklamada, evlat edindikleri Pax (4), Zahara (3) ve Maddox (7) ve sahip oldukları Shiloh (2) ile Knox ve Vivienne adlı ikizlerle beraber 6 çocuklarının olduğunu, bu durumun kendilerine neşe verdiğini söyledi.



Evlerinde yaşanan bu tatlı karmaşayı "tam bir çılgınlık" olarak nitelendiren oyuncu, ancak bunun değişmesini hiç istemediğini ifade etti.



Pitt, "Bazen kaos yaşanıyor ama evde hakim olan hava genelde neşe. Aileme bakıyorum, Vietnamlı oğlumuz Pax, Etiyopyalı kızımız Zahara, Namibya'da dünyaya gelen kızımız Shiloh, Kamboçyalı oğlumuz Maddox... Onların hepsi kardeşler ve aynı kanı taşıyorlar" dedi.



Onları bir arada görmenin kendisi için ayrı bir haz olduğunu ve çocuklarına bir yuva ve yaşam vermenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Brad Pitt, ailelerini genişletmeyi planladıklarını da "Her zaman söyledik, bunu durdurmak için bir neden ortaya çıkana kadar sürdüreceğiz. Zaten henüz böyle bir sebep de göremiyoruz" sözleriyle özetledi.



Çocuk filmi yapacak



Tıpkı Brad Pitt gibi geniş bir aileye sahip olan Tom Cruise da filmlerden kalan tüm zamanını çocuklarına ayırıyor.



Oyuncu eşi Katie Holmes ile sahip oldukları 2 yaşındaki kızı Suri'nin yanı sıra, Conor (13) ve Bella (15) adlı iki çocuğu da Nicole Kidman ile evliliği sırasında evlat edinen Cruise, artık "ciddi filmlere" ara verip çocukların izleyeceği bir film yapmak istediğini söyledi.



Henüz bu filmin nasıl olacağı konusunda bir plan çizmediğini de dile getiren Tom Cruise, "Bunu yapmak istiyorum. Çocuk filmleri gerçekten harika ve eğlenceli" dedi.



