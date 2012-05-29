İtalya'da deprem: Ölü sayısı 15'e yükseldi

İtalya 'da bu sabah 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Bölgede, yeni bir deprem daha yaşandı. Yerel saatle 12.56'da (TSİ 13.56) meydana gelen ikinci depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, depremde ölenlerin sayısı 15'e çıktı.

İtalya ’daki depremde ölü sayısının 15’e yükseldiği ve bazı kişilerin halen enkaz altında olduğu belirtildi. Ülkenin kuzeyinde etkisini güçlü bir şekilde gösteren depremin, ülkeye kuzeyde sınır komşusu olan Avusturya ’dan bile hissedildiği bildirildi.

'Devletimiz elinden geleni yapacak'

Depremin ardından İtalyan yetkililerden de açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano yaptığı açıklamada, ülkenin bu zor zamanın üstesinden geleceğini ifade etti.

Başbakan Mario Monti de depremin ardından acilen düzenlediği basın toplantısında, "Devletimiz, o bölgede yaşam normale dönene kadar elinden geleni yapacak, bunu garanti ediyorum" dedi.

Haber kanallarına bağlanan yerel yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini ve durumun ciddi olduğunu belirtti. Yerel bir televizyon kanalı ise Mirandola'da kayıp olan iki kişiden birinin canlı olarak bulunduğunu bildirdi. Bölgeden gelen haberlerde, özellikle tarihi binalardaki yıkımın çok fazla olduğu kaydedildi.

Başbakan Mario Monti de depremde ölenler için başsağılığı dileyerek, devletin, çok sayıda fabrikanın bulunduğu ve üretim açısından önemli olan bu bölge için hemen harekete geçeceklerini ifade etmişti.

Rahip kilisede öldü

San Felice sul Panaro yıkılan Meta adlı bir işyerinde 3 işçinin, Mirandola’da 2 işçinin, Concordia’da da 3 kişinin yıkılan evlerinin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Carpi beldesinde bir kısmı yıkılan katedralin altında kalan bir rahibin de öldüğü, depremin diğer kurbanının ise Finale Emilia’da olduğu belirtildi. Cavezzo beldesindeki evlerin, yüzde 75’inin hasar gördüğü, Mirandola’daki San Francesco ve San Giacomo kiliselerinin de tamamen yıkıldığı bildirildi.

Can kaybı artabilir

San Felice Sul Panaro Belediye Başkanı Alberto Silvestri, "Bu büyük bir felaket" diyerek, can kaybının artabileceğini belirtti. Sivil Savunma yetkilileri ise, 20 Mayıs’ta 7 kişinin can verdiği depremin merkez üssü olan San Felice Sul Panaro ile Mirandola ve Finale Emilia beldelerindeki birçok hasarlı binaların çöktüğünü açıkladı. Rainews24 kanalı, Modena’ya bağlı Mirandola beldesinde bulunan 570 yıllık katedralin ve Finale Emilia’da da tarihi bir kalenin bir kısmının yıkıldığını bildirdi.

Modena ve Padova’da başta olmak üzere bölgedeki bazı hastaneler, okullar ve fabrikalar boşaltıldı. Bolonya, Padova, Milano, Mantova ve Verona arasındaki tren seferleri durduruldu.

1 hafta sonra, aynı bölgede

İtalya 'da 20 Mayıs'ta merkez üssü olan Finale Emilia olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 7 kişi yaşamını yitirmişti. 20 Mayıs'taki depremden bu yana binlerce kişi, bölgede çadırlarda ikamet ediyor. İçişleri Bakanı Annamaria Cancellieri'nin de bölgeye hareket ettiği açıklandı. Deprem uzmanları, 20 Mayıs’ta yine aynı bölgeyi vuran ve 7 kişinin öldüğü depremle, bu sarsıntının farklı fay hatları üzerinde meydana geldiğini açıkladı. Başta Modena, Torino, Milano, Bolonya, Venedik ve Floransa olmak üzere ülkenin kuzeyi ile orta kesimlerinde kendisini güçlü bir şekilde hissettiren depremde, halk büyük bir panik yaşadı ve sokaklara döküldü.