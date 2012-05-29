T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'da deprem: Ölü sayısı 15'e yükseldi

İtalya ’daki 5.3 büyüklüğündeki ikinci depremde ölü sayısının 15’e yükseldiği ve bazı kişilerin halen enkaz altında olduğu belirtildi

29 Mayıs 2012 14:15

İtalya 'da bu sabah 5,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Bölgede, yeni bir deprem daha yaşandı. Yerel saatle 12.56'da (TSİ 13.56) meydana gelen ikinci depremin 5,3 büyüklüğünde olduğu bildirildi. İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, depremde ölenlerin sayısı 15'e çıktı.

İtalya ’daki depremde ölü sayısının 15’e yükseldiği ve bazı kişilerin halen enkaz altında olduğu belirtildi. Ülkenin kuzeyinde etkisini güçlü bir şekilde gösteren depremin, ülkeye kuzeyde sınır komşusu olan Avusturya ’dan bile hissedildiği bildirildi.

 

'Devletimiz elinden geleni yapacak'

 

Depremin ardından İtalyan yetkililerden de açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano yaptığı açıklamada, ülkenin bu zor zamanın üstesinden geleceğini ifade etti.
Başbakan Mario Monti de depremin ardından acilen düzenlediği basın toplantısında, "Devletimiz, o bölgede yaşam normale dönene kadar elinden geleni yapacak, bunu garanti ediyorum" dedi.

Haber kanallarına bağlanan yerel yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini ve durumun ciddi olduğunu belirtti. Yerel bir televizyon kanalı ise Mirandola'da kayıp olan iki kişiden birinin canlı olarak bulunduğunu bildirdi. Bölgeden gelen haberlerde, özellikle tarihi binalardaki yıkımın çok fazla olduğu kaydedildi.

Başbakan Mario Monti de depremde ölenler için başsağılığı dileyerek, devletin, çok sayıda fabrikanın bulunduğu ve üretim açısından önemli olan bu bölge için hemen harekete geçeceklerini ifade etmişti.

 

Rahip kilisede öldü

 

San Felice sul Panaro yıkılan Meta adlı bir işyerinde 3 işçinin, Mirandola’da 2 işçinin, Concordia’da da 3 kişinin yıkılan evlerinin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi. Carpi beldesinde bir kısmı yıkılan katedralin altında kalan bir rahibin de öldüğü, depremin diğer kurbanının ise Finale Emilia’da olduğu belirtildi. Cavezzo beldesindeki evlerin, yüzde 75’inin hasar gördüğü, Mirandola’daki San Francesco ve San Giacomo kiliselerinin de tamamen yıkıldığı bildirildi.

 

Can kaybı artabilir

 

San Felice Sul Panaro Belediye Başkanı Alberto Silvestri, "Bu büyük bir felaket" diyerek, can kaybının artabileceğini belirtti. Sivil Savunma yetkilileri ise, 20 Mayıs’ta 7 kişinin can verdiği depremin merkez üssü olan San Felice Sul Panaro ile Mirandola ve Finale Emilia beldelerindeki birçok hasarlı binaların çöktüğünü açıkladı. Rainews24 kanalı, Modena’ya bağlı Mirandola beldesinde bulunan 570 yıllık katedralin ve Finale Emilia’da da tarihi bir kalenin bir kısmının yıkıldığını bildirdi.

Modena ve Padova’da başta olmak üzere bölgedeki bazı hastaneler, okullar ve fabrikalar boşaltıldı. Bolonya, Padova, Milano, Mantova ve Verona arasındaki tren seferleri durduruldu.

 

1 hafta sonra, aynı bölgede

 

İtalya 'da 20 Mayıs'ta merkez üssü olan Finale Emilia olan 5.9 büyüklüğündeki depremde 7 kişi yaşamını yitirmişti. 20 Mayıs'taki depremden bu yana binlerce kişi, bölgede çadırlarda ikamet ediyor. İçişleri Bakanı Annamaria Cancellieri'nin de bölgeye hareket ettiği açıklandı. Deprem uzmanları, 20 Mayıs’ta yine aynı bölgeyi vuran ve 7 kişinin öldüğü depremle, bu sarsıntının farklı fay hatları üzerinde meydana geldiğini açıkladı. Başta Modena, Torino, Milano, Bolonya, Venedik ve Floransa olmak üzere ülkenin kuzeyi ile orta kesimlerinde kendisini güçlü bir şekilde hissettiren depremde, halk büyük bir panik yaşadı ve sokaklara döküldü.

ETİKETLER

italyadeprem

İlgili Haberler

İtalya'da 6 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü 50 yaralı

İtalya'nın Modena kenti yakınlarında yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24