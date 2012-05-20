İtalya'da 6 büyüklüğünde deprem: En az 6 ölü 50 yaralı

İtalya'nın kuzeyinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Deprem, TSİ 05.04'te Modena kenti yakınlarında, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bölgedeki kasabalarda yer alan bazı fabrikalar ile tarihi köprü ve kemerlerde çökmeler yaşandığı bildirildi. 1 kişinin gece mesai yaptığı sırada yıkılan fabrikada öldüğü, 2 kişinin ise bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin yıkılan binalardaki çalışmaları sürüyor.

Şiddetli sarsıntı Modena'nın yanı sıra Bologna, Ferrara, Rovigo, Verona ve Mantua'da da hissedildi. Binlerce kişi panikle sokaklara döküldü. İtalya'da 2009'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde L'Aquila'da 300'e yakın insan yaşamını yitirmişti.