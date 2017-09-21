İSTANBUL, (DHA) - Efsane basketbol koçu Dusan Ivkovic için jübile maçı düzenlendi.

THY Avrupa Ligi Yönetimi tarafından düzenlenen maçta, Sırp koçun daha önce çalıştırdığı ekiplerin oyuncularından oluşan \"Ivkovic Stars\" ile eski takımı Olympiakos, Yunanistan\'daki Barış ve Dostluk Stadı\'nda karşılaştı.

Ivkovic\'in kadrosunda, Bogdan Bogdanovic, Kostas Sloukas, Nikola Kalinic, Pero Antic, Thomas Heurtel, Furkan Korkmaz, Viktor Khryapa, Dario Saric ve Kyle Hines gibi isimler yer alırken, bitime 28 saniye kala yarım bırakılan maçta Ivkovic\'in takımı 111-103 kazandı.

48 yıllık profesyonel kariyerini noktalayan 73 yaşındaki koç, maç öncesi ise \"THY Avrupa Ligi Basketbol Efsanesi\" unvanıyla onurlandırıldı.