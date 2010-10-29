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Spor

IVERSON YARIN İMZAYI ATABİLİR İSTANBUL (A.A)

29 Ekim 2010 01:44

-IVERSON YARIN İMZAYI ATABİLİR İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Beşiktaş Kulübü, bir süredir erkek basketbol takımına transfer etmeyi düşündüğü NBA yıldızı Allen Iverson ile yarın sözleşme imzalamayı planlıyor. Kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bilikte ABD'de bulunan amatör şubelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Şeref Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iverson ile prensipte anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, ''Kendisiyle yarın New York'ta bir araya gelip, resmi sözleşmeyi imzalamayı planlıyoruz'' dedi.

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