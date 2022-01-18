Ivermektin: ABD'de Covid tedavisi için veteriner ilacı verilen dört mahkum dava açtı

ABD'nin Arkansas eyaletinde dört mahkum, Covid tedavileri sırasında kendilerine, ne olduğu söylenmeden, atlarda parazit düşürücü olarak kullanılan Ivermektin adlı ilacın verildiği suçlamasıyla dava açtı.

Ivermektin küçük dozlarda insanlar için de parazit düşürücü olarak kullanılabiliyor. Fakat sağlık yetkilileri bu ilacın Covid için kullanılmaması uyarısında bulunuyor.

Aşı karşıtları ve komplo teorilerine inananlar, Ivermektin'i Covid aşısına alternatif olarak sunuyor.

Washington Bölge Cezaevi'nde mahkumlara ilacı veren doktor kimseyi buna zorlamadığını söylüyor.

'Mahkumlar üzerinde deneme yapıldı'

Mahkumlar adına davayı açan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise geçen Ağustos'ta koronavirüse yakalandıktan sonra bu kişilere bazı ilaçlar verildiğini ve bunların vitamin, antibiyotik ve kortizon olduğunun söylendiğini belirtti.

ACLU'ya göre Ivermektin için hastaların rızasının alınmadı.

Edrick Floreal-Wooten, Jeremiah Little, Julio Gonzales ve Dayman Blackburn adlı mahkumlar Ivermektin aldıktan sonra görme bozuklukları yaşadıklarını, ishal olduklarını ve mide krampları geçirdiklerini söyledi.

ACLU'nun Arkansas şubesinden yapılan açıklamada "Hiç kimse - tutuklu bireyler dahil - kandırılmamalı ve üzerlerinde tıbbi deneyler yapılmamalı'' denildi.

Dava hapishane yönetimi, emniyet müdürlüğü ve ilacı veren doktor Robert Karas'a açıldı.

Dr. Karas, iddiaların ilk ortaya atıldığı Eylül ayında soruşturmayı yürüten yetkililere Kasım 2020'den beri hapishanedeki 254 kişiye Ivermektin verdiğini, bu dört mahkumda da aynı tedaviyi uyguladığını söyledi. Dr. Karas hastaları kandırmadığını ve kimseyi bu ilacı almaya zorlamadığını öne sürdü.

'Mucize ilaç'

ABD Gıda ve İlaç Dairesi geçen yıl Covid-19 için Ivermektin alınmaması uyarısında bulunmuştu.

2021 yazında ABD'de Ivermektin kullanımı artmıştı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC'e göre aynı dönemde bu ilaçtan zehirlenme vakalarında da keskin bir artış görüldü.

Veterinerlerin atlarda kurtçuk tedavisi için kullandığı Ivermektin, insanlarda da belli parazitler ve bitler için reçete edilebiliyor.

Aşı karşıtlarının 'mucize ilaç' dedikleri Ivermektin bazı ülkelerde Covid tedavisi için kullanım onayı almıştı.