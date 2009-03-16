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Kültür-Sanat

İvedik'e 'Altın Bamya'

Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkat çeken "Altın Bamya" ödülleri sahiplerini buldu

16 Mart 2009 02:00

Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkat çeken "Altın Bamya" ödülleri sahiplerini buldu

7. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali kapsamında, Türk sinemasındaki cinsiyetçiliğe dikkati çekmek amacıyla düzenlenen ''Altın Bamya'' ödülleri belli oldu.

Garajİstanbul'daki törende Altın Bamya jüri heyeti adına konuşan sinema eleştirmeni Alin Taşçıyan, Türk sinemasında kadınlara yönelik yanlış yaklaşımların, cinsiyetçi bakışın yeniden üretilip temsil edilmesine eleştiri, karşı duruş, bir söz söyleme isteğiyle bu ödülleri dağıtmayı uygun gördüklerini söyledi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu ''Erkek Karakter Ödülü''ne ''Recep İvedik 2'' filmindeki ''Recep'' karakteri, ''Kadın Karakter Ödülü''ne de ''Üç Maymun'' filmindeki ''Hacer'' karakteri uygun görüldü.

''Issız Adam'' ve ''Üç Maymun'' filmleri ''Altın Bamya Senaryo Ödülü''ne, ''Issız Adam'' filmi ise ''Film Ödülü''ne değer bulundu.

Bu 4 kategorinin dışında ''1. Jüri Özel Tek Taşlı Bamya Ödülleri''ni, ''Çılgın Dershane Kampta'' ve ''Süper Ajan K9'' filmleri paylaşırken ''1. Jüri Özel - Homofobi - Üç Buçuk Bamya Ödülü'' ise ''Recep İvedik 2'' filminin oldu

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