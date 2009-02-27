İvedik rekorunu kıracak mı?

‘Recep İvedik 2’ ilk filmde elde ettiği rekoru zorluyor. Film ikinci haftasında 3 milyon seyirci sayısına dayandı...



Hayranlarının büyük merak ve bekleyişi sonrası vizyona giren ve beğenen beğenmeyen herkesin tartışma konusu olan ‘Recep İvedik 2’ gişede fırtına gibi esmeye devam ediyor. Filme dair en çok konuşulan konu ise kuşkusuz filmin kendi rekorunu kırıp kıramayacağı. Gişe verileri geldikçe filmin hangi rakamlara ulaşabileceği giderek netlik kazanıyor. Ancak filmin henüz 4 milyon 300 binlik rekora varıp varamayacağını söylemek için erken. Yani biraz daha beklememiz gerekecek.



3 milyona dayandı



Bu haftaki veriler de eklenince ‘Recep İvedik 2’ toplam 2.941.891 seyirci tarafından izlenmiş oldu. Tabii bu geçtiğimiz pazar gününe kadarki rakam. Yani filmin yapımcıları için işler yeterince yolunda şimdilik. İlk haftasında sinema tarihimizdeki açılış haftası rekorunu kıran ‘Recep İvedik 2’ vizyondaki ikinci haftasında tempoyu biraz düşürse de 3 milyona dayanmış oldu.



A.R.O.G'u geçti



Gelelim filmin en çok kıyaslandığı yapım ‘A.R.O.G’ ile rekabetine. Recep İvedik 2'nin ikinci haftasında ulaştığı rakam ‘A.R.O.G’u geçmiş durumda. A.R.O.G ikinci haftasında 2.611.425 seyirci tarafından izlenmişti. Yani arada azımsanmayacak bir fark var: 330.466 kişi...



Başka salon bırakmadı



Diğer yandan 'Recep İvedik 2'nin toplam 750 salonda birden gösterime girmesi de bir diğer dikkat çeken konu oldu. Ülkemizde toplam 1500 dolayında sinema salonu olduğu düşünülürse, her iki sinema salonundan birinde ‘Recep İvedik 2’ gösterilmiş oluyor. Bu durum sinemacılar tarafından eleştiri konusu da yapılıyor. Çünkü farklı filmler, özellikle bağımsız yapımlar bu durumdan dolayı seyirciye ulaşacak salon bulmakta güçlük çekiyor...

