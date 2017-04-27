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Dünya

Ivanka Trump'ın W20 Zirvesi'ndeki sözleri, kadınlar tarafından protesto edildi

Ivanka Tarump'ın ABD Başkanı babası Donald Trump ile ilgili sözleri dikkat çekti

27 Nisan 2017 01:41

Türkiye'nin G-20 başkanlığı döneminde hayata geçirilien ve 20 ülkeden kadınların bir araya geldiği W-20 (Kadın 20) zirvesinin bu yılki konukları arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da vardı. Trump, babasını savunan sözleriyle dikkat çekti.

W-20 (Kadın 20) zirvesi bu yıl Berlin'de toplandı. Zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, IMF Başkanı Lagarde, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kanada Dışişleri Bakanı Freeland gibi siyaset dünyasının etkili kadınları yanında Bank of America Başkan yardımcısı Anne Finucane gibi iş dünyasının en üst düzey yöneticileri katıldı. Türkiye’yi ise zirvede W-20 zirvesinin Başkanı Gülden Türktan temsil etti.

Zirvede en çok dikkat çeken konu ise Ivanka Trump'ın babası hakkında konuşmaları oldu.

W-20 zirvesinde ‘İşkadını sayısını nasıl artırırız’ panelinde Merkel ile biraraya gelen Ivanka Trump'a ‘işkadını olarak mı, yoksa babasının danışmanı olarak mı panele’ katıldığı sorusu yöneltildi.

Ivanka ise “Ben bu rolde daha çok yeniyim. Dinliyorum. Çok şey öğreniyorum. Bilgileri babama götüreceğim. Olumlu bir değişime katkıda bulunacağımı sanıyorum.” yanıtını verdi.

Ancak asıl soru bundan sonra yöneltildi. Trump'a babasının kadınlar hakkındaki görüşleri soruldu.

Babasının kadınlara tavrı üzerine soruları ise “Basın bu konuyu abartıyor” sözleriyle yanıtlayan Ivanka, çevredeki kadın katılımcılar tarafından protesto edildi. Trump sözlerini söyle sürdürdü: “Medyada bu eleştirileri okudum. Babam özel sektörde kadınlara karşı hep olumlu baktı. Bana bir kız olarak hiçbir engel koymadı. Benimle erkek kardeşlerim arasında hiç ayrım yapmadı.”

Başkan Trump da kızıyla gurur duyduğuna dair bir tweet attı.

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