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Yaşam

Ivanka Trump’ın LGBTİ destek mesajına tepki yağdı

“Açıkça tüm LGBTİ karşıtı kampanyaları destekledin. Sözlerin bizim için bir şey ifade etmiyor.”

02 Haziran 2017 20:12

Ivanka Trump’ın LGBTİ bireyleri desteklediğini gösteren Twitter mesajına, babasının ve kendisinin eşcinsel karşıtı politikaları desteklemeleri hatırlatılarak tepki gösterildi.

Ivanka Trump, LGBTİ Onur Haftası için yaptığı paylaşımda, “Bu ay LGBTİ topluluğunun kutlama ve onur yürüyüşü var. Toplumumuza ve ekonomimize muazzam katkılar sağlayan LGBTİ arkadaşlarımı ve LGBTİ Amerikalıları desteklemekten gurur duyuyorum” yazdı.

Bu mesaj üzerine Ivanka Trump’a, babası Donald Trump’ın, trans öğrencilerin cinsiyetlerine uygun tuvaletleri kullanma haklarını geri almak için çalışma yürütmesi hatırlatılarak eleştiriler yapıldı.

İşte Ivanka Trump’a sosyal medyada iletilen eleştirilerden bazıları:

“Bu mesajını babana da gönder lütfen.”

“Açıkça tüm LGBTİ karşıtı kampanyaları destekledin. Sözlerin bizim için bir şey ifade etmiyor.”

 

 

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