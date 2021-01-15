Ivanka Trump ve Jared Kushner, gizli servis mensuplarının evlerindeki 6 tuvaletten hiçbirini kullanmasına izin vermiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve üst düzey Beyaz Saray danışmanı olan eşi Jared Kushner'ın kendilerini korumak için görevlendirilen gizli servis ajanlarının evlerindeki tuvaleti kullanmasına izin vermediği iddia edildi.

The Washington Post'un aktardığına göre ajanlara Trump-Kushner çiftinin evindeki 6 tuvaletten hiçbirini kullanmamaları için emir verildi.

Habere göre gizli servis ajanları uzun süre boyunca portatif tuvaletler ve komşuların tuvaletlerini kullanmak zorunda kaldı.

WaPo'ya konuşan kaynaklar, Trump-Kushner çiftini korumakla görevli gizli servis mensuplarına tuvaletini kullanabilmeleri için sonunda bir stüdyo apartman tutulduğunu ifade etti. Gazeteye göre 2017'den bu yana ABD'li vergi mükellefleri bu apartman için her ay 3 bin dolar ödüyor.

Bir kolluk kuvveti yetkilisi, "Hayatımda ilk defa gizli servis mensuplarının bir tuvalet bulmak için bu kadar uğraşmak zorunda kaldığını duydum" dedi.