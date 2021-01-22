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Dünya

Ivanka Trump ve Jared Kushner çiftinin yeni evi Miami'de olacak

22 Ocak 2021 09:15

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın Washington DC'deki evlerinden taşındıkları, Miami'de lüks bir daireyi bir yıllığına kiraladıkları öğrenildi. 

CNN'e konuşan çifte yakın bir kaynak, Washington DC'den ayrıldıktan sonra tuttukları Miami'deki dairenin okyanus manzaralı olduğu ve bir yıl süreli kıraladıklarını söyledi. 

 
Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın bir yıl süreyle kiraladığı lüks dairelerin yaklaşık aylık 40 bin dolara kiralandığı biliniyor. 
 
CNN'e konuşan kaynak, çiftin kendilerine Miami'de yeni bir ev kurana kadar burada kirada kalmayı planladığını söyledi. 

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