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Dünya

Ivanka Trump, Obama'nın kızına sahip çıktı

Malia Obama, tuvalette sigara içerken görüntülenmişti

25 Kasım 2017 17:35

Çeviri: Gonca Tokyol

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın üniversitede okuyan büyük kızı Malia Obama’nın tuvalette sigara içtiği görüntülerin yayınlanması ABD’de özel hayatın gizliliği konusunda tartışma başlattı. 

Babası eski ABD başkanı olduğu için Obama’nın hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini savunan birçok kişi, Daily Caller’ın görüntüleri yayınlamasına tepki gösterdi. Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Obama’nın yaşıtlarıyla aynı şekilde mahremiyetini koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, eski ABD başkanının kızının habercilik sınırlarının dışında kalması gerektiğini söyledi. 

Obama’nın ağzıyla duman halkası yaptığı görüntülerin ilk olarak Barstool Sports isimli hesap tarafından Şükran Günü’nde paylaşıldığını ifade eden Daily Caller ekibi, daha sonrasında görüntüleri YouTube üzerinden takipçileriyle paylaştı. Harvard Üniversitesi’nde okuyan 19 yaşındaki Obama’nın görüntülerinin yayınlanmasının ardından, ABD’de başkanların çocuklarının kendileri aktif bir şekilde politikaya girmediği sürece basının sınırlarının dışında kalmasının gerekip gerekmediği tartışılmaya başladı. 

Babasının siyasi hayatında oldukça etkin bir role sahip olan Ivanka Trump da, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım da, “Malia Obama’nın okul çağındaki diğer yaşıtlarıyla aynı mahremiyete sahip olmasına izin verilmeli. O genç bir yetişkin ve bir vatandaş, ayrıca kapsam dışında” ifadelerini kullandı. 

Son ABD başkanlığı seçimlerinde Trump’ın rakibi olan eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın kızı Chelsea de Ivanka’yla birlikte Malia’ya destek verdi. Clinton, “Malia Obama’nın genç bir kadın, üniversite öğrencisi ve vatandaş olarak özel hayatı sizin tık tuzağınız olmamalı. Daha iyisini yapın” dedi. 

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