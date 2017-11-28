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Dünya

Ivanka Trump gelecek diye Hindistan sokaktaki dilencileri topladı

 Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan’da yerel yönetim Trump’ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu

28 Kasım 2017 16:52

 Hilal Sarı / İstanbul, 28 Kasım (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın bir iş konferansı için gittiği Hindistan’da yerel yönetim Trump’ın geçeceği bölgedeki dilencileri topladı, yollardaki çukurları doldurdu. Kadınların iş dünyasına katılmasını destekleyen bir girişime sahip olan Ivanka Trump bir girişimcilik konferansına katılıyor. 
Kadınları güçlendirmeyi amaçlayan ve Ivanka Trump’ın kendi adını taşıyan girişimine bu ayın başlangıcında 23 farklı insan hakları kuruluşu tarafından tedarikçilerinin isimlerini açıklaması çağrı yapılmıştı. Aktivistler Ivanka Trump’ın kadınları destekleyen girişiminin Çin’deki tedarik zincirinde kadınların kötü şartlar altında çalıştırıldığını iddia ediyor.
Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte Hyderabad’da gerçekleşecek Küresel Girişimcilik Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapacak. Daha sonra Başbakan Modi lüks Falaknuma Palace Hotel’de Ivanka Trump’ı akşam yemeğinde ağırlayacak.
ABD ve Hindistan tarafından ortak düzenlenen ve bin 200’den fazla kişinin katılması beklenen girişimcilik zirvesine ABD Başkanı’nın kızının gelmesi Hindistan’da heyecanla karşılanıyor.
Öte yandan Ivanka Trump’ın geçeceği yerlerde düzenlemeler yapılmasından rahatsız olan bir vatandaş yerel yönetimin herşeyi yenilediğini ama Ivanka Trump’ın geçmediği sokaklardaki çukurların hala yerinde durduğunu söyledi.
Konferansa İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in eşi ve Cherie Blair Kadın Vakfı Başkanı Cherie Blair de katılıyor olacak. (Fotoğraflı)

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