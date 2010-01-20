Ivana Trump BBG evinde

ABD’li emlak imparatoru Donald Trump’ın eski eşi Ivana Trump, katılımcılarının ünlü isimlerden oluştuğu ‘Biri Bizi Gözetliyor’ (Celebrity Big Brother) programında ten rengi iç çamaşırları ve topuklu ayakkabılarını giyerek, evde gerçekleşen bir resim atölyesinde modellik yaptı. 60 yaşındaki Trump’a daha sonra yarışmacılar arasında olan model Nicola Tappenden da katıldı. İlerleyen yaşına inat hayli rahat görünen Trump yüzükoyun uzanarak poz verdi. Arkadaşlarına poz vermeyi kabul eden iki kadın, cesur davranışlarından dolayı ödüllendirildi.