Ivana Sert'in gizli kayıtları





T24 - Yurdal Sert'in boşanma davası açtığı Ivana Sert ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hatem Yavuz'un; Metrocity'deki eve girip çıktıklarını belgeleyen gizli kamera kayıtları ortaya çıktı.











Sabah'ın haberine göre, Bodrum'da geçen ay bir kadınla samimi görüntüleri gazetelere yansıyan işadamı Yurdal Sert ile eşi Ivana Sert arasındaki gerilimli boşanma süreci devam ediyor. Asıl sadakatsiz olan eşim İvana" diyerek boşanma davası açan Yurdal Sert; "Eşim beni ortağı Hatem Yavuz'la aldatıyor. Kendi yatak odamızda aldatıldığımı, Ivana'nın cep telefonuna gelen maillerden öğrendim" demişti. Ivana Sert ise bu iddiaları inkar etmiş ve eşi Yurdal Sert'in kendisiyle barışmak istediğini söylemişti.







Olay yaratan boşanma davasında yaşanan şok gelişme ise, ayakligazete. com internet sitesinden geldi! Sitenin haberine göre, Ivana Sert ve sevgilisi olduğu iddia edilen Yavuz Metrocity konutlarındaki güvenlik kamerasına yakalanmıştı!





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Bu güvenlik kamerası kayıtlarında; hem Ivana Sert hem de Hatem Yavuz, farklı zamanlarda Sert çiftinin birlikte yaşadığı eve girip çıkıyor. Eve ayrı ayrı giren Ivana Sert ve Hatem Yavuz'un güvenlik kameralarına takılan şok görüntülerinin yanı sıra, ikilinin aynı evden birlikte çıktıları da görülüyor.





BANA TUZAK KURDULAR





Yurdal Sert, geçtiğimiz günlerde eşine boşanma davası açarak şu iddialarda bulunmuştu: "Eşim beni, en yakın arkadaşım Hatem Yavuz ile aldattı. Benden boşanırken para koparmak ve kendini masum göstermek için Hatem Yavuz ile bir oldu."