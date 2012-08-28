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Ivana Sert, Hatem Yavuz'la görüntülendi

Boşanma davası 1 yıldır süren Ivana Sert, eşini aldattığı iddia edilen Hatem Yavuz'la birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi

28 Ağustos 2012 12:06

Yurdal Sert'in aşk yaşadıklarını iddia ettiği eşi İvana Sert ve eski arkadaşı Hatem Yavuz, önceki akşam Nişantaşı'nda buluştu.

İşadamı Yurdal Sert'le boşanma davası 1 yıldır süren İvana Sert, eşini aldattığı iddia edilen Hatem Yavuz'la birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Patlayan flaşların ardından panikleyen ikili, ne yapacağını şaşırdı ve hızla gözlerden kayboldu. Yurdal Sert, geçen yıl, 'Eşim beni 10 yıllık arkadaşım Hatem Yavuz'la aldattı' diyerek; 10 milyon TL tazminat ve oğlunun velayetini talep etmişti. Ivana Sert ise eşinin suçlamalarını reddetmişti.

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