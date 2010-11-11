Ivana Sert, Esmersoy'u affetti

T24

Kendisi için “Koca parası yiyor” diyen Burcu Esmersoy’a dava açmaya hazırlanan Ivana Sert, “Burcu arayıp özür diledi, ben de onu affettim ve dava açmaktan vazgeçtim” dedi.



Burcu Esmersoy, Turkmax kanalında yayınlanacak yeni programı “Hesaplı Alışveriş” için geçtiğimiz gün Starcity Outlet Center’da kamera karşısına geçmiş, çekim arasında da basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Programında ucuz alışveriş hakkında tüyolar vereceğini belirten Esmersoy’un “Ivana Sert’in yaptığı gibi koca parasıyla yapılan alışverişten bahsetmiyorum. Alın teriyle kazanılan para, o kolay harcanmıyor” sözleri, Ivana Sert’i kızdırdı. Sert, Esmersoy’a dava açmaya hazırlandığını, ancak ünlü spiker kendisini arayıp özür dileyince davadan vazgeçtiğini söyledi: “Burcu önce telefonuma mesaj attı, sonra da arayıp çok üzgün olduğunu söyledi. Beni çok beğeniyormuş ve başarılı buluyormuş, en kısa zamanda da benimle tanışmak istiyormuş. Özür dileyince, onu affettim ve dava açmaktan vazgeçtim.” Ivana Sert, ‘koca parası yiyor’ eleştirisi için de, “Bunu birçok kez duydum. Eşimin parasını yiyor olmak kötü bir şey değil. Hayat müşterektir. Benim de bu evlilikte görevlerim var ve o görevleri eksiksiz yapmaya çalışıyorum. Bu tür eleştiriler, düz mantık eseri. Önemli olan karşılıklı sevgi ve saygı. Kocam beni seviyor ki böyle davranıyor” dedi.











