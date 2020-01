Ivana Sert ve sevgilisi Can Çelebi, geçtiğimiz hafta sonu Bodrum-Gümüşlük’te görüntülendi. Mimoza adlı mekanda yemek yiyen çift, daha sonra sahilde el ele yürüyüşe çıktı. Sert, evlilik sorularına “Biz böyle iyiyiz, mutluyuz” yanıtını verdi.

Sert, Instagram hesabından sevgilisi Can Çelebi ile fotoğrafını paylaşarak, "Happy happy birthday to my " sözleri ile doğum gününü kutladı. Sert'in bu paylaşımı 6 bini aşkın beğeni alırken, takipçileri de sevgilisinin doğum gününü kutlamayı ihmal etmedi.