Ivana Sert: Bu insanlar daha ne istiyor, anlamıyorum; Erdoğan dünyanın en iyi lideri!

Sırp asıllı Ivana Sert, 2002'de Türkiye'ye yerleşmişti. Sert'in Posta'dan Oya Armutçu'nun sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

16 yıldır Türkiye’desiniz...



Artık Türkiyeli’yim ben. Canım Türkiyem. Çok seviliyorum ve bunun karşılığını en iyi şekilde vermeye çalışıyorum. Anadolu’da hangi kapıyı çalsam açılır. O sevgiyi kazandım.



Nasıl sağladınız bunu?



Olduğum gibiyim. Egom yok. Herkesin başarısı beni mutlu eder. Bu bizim sektörde az olan bir şey. Kimse kimsenin başarısıyla mutlu olmuyor. Ben başarılı ve güzel kadını severim. Kıskançlığım yoktur.



Siz de epey güzel bir kadınsınız. Faydasını mı daha çok gördünüz, zararını mı?



Kafanız da çalışıyorsa kapıları kolay açıyor güzellik. Ama beyin mutlaka çalışıyor olmalı. Beyinsizsen kapı yine açılır ama çabuk kapanır.



Hollywood’da başlayan ‘tacizi ifşa’ hareketine nasıl bakıyorsunuz? Siz tacize uğradınız mı?



Valla ben yaşamadım şükür ama yaşasam asla susmazdım. O kişi şu an yaşamazdı. Fiziksel şiddeti hele hiç saymıyorum. Tepkim çok ağır olur.



Sizce tacizin sınırı nerede başlıyor? Durup dururken, “Ne hoşsun” denmesi tacize girer mi?



Yoo! Güzel olduğumu düşünüyorsa söylesin eyvallah! Niye rahatsız olayım? Ama iş fiziksel harekete gelirse başka. Ona izin vermem.



Yaklaşık 3 yıldır iş adamı Can Çelebi ile birliktesiniz. Evlenecek misiniz?



Gayet güzel, mutluyuz ama tekrar imza atmam. Bir kere evlendim. Yeter. Oğlum Ateş 11 yaşında. İşlerim yoğun. İkinci bir çocuk da yapamayacağım için evlilik taraftarı değilim.



Can Bey evlenme teklif etti mi peki?



Yok. Etmedi.



İlişkide kıskanç mısınız? Kıskançlıkla kafa yormaya ne gerek var?



İlk zamanlar kıskanıyorsun, sonra bırakıyorsun. Çünkü alışıyorsun. Kendine güveniyorsun. Tanıdıkça ona da güvenmeye başlıyorsun. Öyle telefon karıştırmak falan hele... Hiç yapmam. Çünkü ne göreceğim belli değil. Hahah!



Hiç aldatıldınız mı?



Evliyken defalarca aldatıldım. Affettim sonra.



Bugün de affeder misiniz?



Asla. Artık hayatta affetmem. Evlilikte çocuk varsa her türlü fedakarlığı yapıyorsun. Şu an neden katlanayım ki!



Kuran okuduğunuzu duydum...



Okuyorum. Çünkü ben Müslümanlığın tüm dinleri kapsadığını biliyorum. Beni rahatlatıyor.





Bir ara Müslüman olacağınız konuşuldu, doğru mu?



Biraz hassas bir konu, insanlar yanlış anlayıp çok tepki verebiliyor. Zaten kötü bir insansan hangi dine mensup olursan ol ne önemi var? İyi insan olacaksın. Temiz kalple Allah’tan isteyeceksin. O zaten verir o zaman istediğin her şeyi.

Kendinizi bir marka olarak nasıl tanımlarsınız?



Güvenilir ve disiplinli. Tüm ailem asker olduğu için disiplin benim diğer adım. Çocukken nefret ederdim. Şimdi teşekkür ediyorum.



Yeni bir ruj çıkardınız...



10 yıldır kamera karşısındayım. Sürekli makyaj yapıyorum. Bazen 15 saat suratımda kalıyor. Bana sürekli rujlarım sorulur. Hem kendime hem insanlara faydası olsun diye çıktım yola. Bir buçuk yıl çalıştım. Nihayet raflarda. İddialı görünmeyi seven kadınlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Dudaklar kendiliğinden doğal bir şekilde olduğundan büyük gözükecek.

Gündemi takip ediyor musunuz?



Evet ve üzülüyorum. Askerlerimiz için hele...



Geldiğiniz zamanki Türkiye ile bugünkü arasında nasıl bir fark var?



Her şey çok daha iyi. İnşaat sektöründe çok büyüdük. Her yerde varız. Ülkemiz ekonomik olarak eskiye göre daha iyi yerlerde. Bence hiçbir sorun yok.

Hiçbir konuda baskı yok mu sizce?

Hayır, hiç. Bu insanlar daha ne istiyor anlamıyorum ben. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her türlü imkanımız var. Ben çok memnunum. Sonsuza kadar Türk’üm. Türkiye’yi böyle kabul ettim, böyle seviyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da çok başarılı buluyorum, seviyorum. Emine Hanım’ı da ayrıca severim. Erdoğan bence dünyanın en iyi lideri!