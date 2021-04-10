İÜDK öğrencileri İBB'den binalarını istiyor: "Her şey çok güzel olacak" dendi, hiçbir şey güzel olmadı!

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı (İÜDK) öğrencileri, Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınması kararını protesto etti. Bina önünde toplanan öğrenciler, "Konservatuvar yerinde güzel" diyerek basın açıklaması yaptı.

İÜDK Kadıköy Rıhtımı'ndaki tarihi binadan, Göztepe'deki yerleşkeye taşınma kararının alınmasına öğrenciler tepki gösterdi. İtalyan mimar Umberto Ferrari'nin 1927'de hal binası olarak inşa ettiği ve Haldun Taner Sahnesi'ne de ev sahipliği yapan bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait. İBB tarafından restore edilecek 286 koltuklu tiyatro, çalışmalardan sonra 543 koltuk kapasitesine sahip olacak. Ancak 1986'dan bu yana sayısız öğrencinin yetiştiği İÜDK, artık bu binada yer almayacak.

Bina mülkiyeti İBB'ye ait

İÜDK öğrencileri ise eğitimlerine Göztepe'de değil, İBB tarafından restore edilecek hal binasında devam etmek istiyor. Okullarının taşınacağını yayın kuruluşlarından öğrendiklerini ifade eden öğrenciler, taleplerini dile getirmek için ise İBB ile iletişime geçmeye çalıştıkları ancak bir cevap alamadıkları için tepkili.



Seslerini duyurmak adına okul binası önünde toplanan bir grup öğrenci, basın açıklaması yaptı. Durumu sanatları ile protesto etmek isteyen öğrenciler, açıklamadan önce keman çalarak, şarkı söyledi.

"İBB'nin iletişim kanallarından itirazlara yanıt alamadık"

"Öncelikle size sanatımızla, amiyane tabir olacak ama bir şov yapmak istiyoruz. Seslerimizle, söylediğimiz şarkılarla ve danslarımızla... Akabinde de basın açıklamamızı yapacağız" diyen öğrenciler, bir süre keman çalarak şarkı söyledikten sonra basın açıklaması yaptı.

Öğrenciler İnsiyatifi temsilcisi ve Bale Anasanat Dalı son sınıf öğrencisi Ekin Deniz Akarslan, grup adına basın açıklamasını okudu.



Açıklamada, "Okulumuzun taşınma haberini internet üzerinden öğrenmenin üzüntüsü ve kızgınlığı içerisinde belediyeye ulaşabileceğimize inandığımız her türlü kanaldan iletişime geçmeye ve kararın netliği ve durumu hakkında bilgi almaya çalıştık.



Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesine onlarca mail, beyaz masaya şikayet formları ve belediye binasına gidip görüşme gerçekleştirmeye çalıştık. Ne Büyükşehir Belediyesi'nden ne de Büyükşehir Belediyesi'nin iletişim kanallarından, alınan karar üzerine bir bilgi ve yapılan itirazlara bir cevap alamadık. Restorasyon sonrasında gideceğimiz söylenen Göztepe'deki yerleşkenin kesinlikle bir sanat eğitiminin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayacak halde olduğu inisiyatifteki arkadaşlarımız tarafından, bizzat Göztepe'ye gidilerek görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

"İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın"

Akarslan, şöyle devam etti: "Sanata ve sanatçıya bilhassa gençliğe değer verdiğini her fırsatta dile getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme talebimizin olumlu sonuç alacağından ve karşılıklı görüştüğümüzde bu konu hakkında anlaşabileceğimize olan inancımızdan dolayı, sürecin başından sonuna tavrımızı her zaman anlaşmaya ve anlamaya açık tuttuk.



Ama ne yazık ki, bu süreç boyunca hiçbir görüşme talebimize olumlu bir dönüş alamadık, muhataplarımıza ulaşamadık. Ve okulumuzun hakkında alınan kararların hiçbirinde okulun öznesi olan öğrencilere fikrini belirtme imkânı sunulmamış, görüşlerimiz alınmamıştır. Biz istiyoruz ki, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yerinde kalsın."

"Her şey çok güzel olacak dendi, hiçbir şey güzel olmadı"

İÜ Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde Yüksek Lisans Öğrencisi olan Yılmaz Karaman, "Ben çok üzgünüm. Biz bir şeylerin daha güzel olacağına çok inandık ancak şu an olan şey sadece bir hayal kırıklığı. Bize gösterilen yer Göztepe'de iki katlı küçük iki bina. Bizim piyanolarımız bile oraya sığmaz. Okula sığmayacağımızı belediyeye söylediğimiz zaman da, bize gelen cevap 'O zaman piyanoları depoya koyarsınız?' okulun yönetici hocalarına gelen cevabı söylüyorum. Bu bina çok daha iyi bir hale getirilip kullanılabilir. Biz sanatçılar, sanat öğrencileri olarak çok umutluyduk. 'Her şey çok güzel olacak' dendi ama hiçbir şey güzel olmadı" diye konuştu.